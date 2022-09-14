陸網熱議人大代表「全面消滅蚊子建議」　支持反對兩派輿論戰翻

▲大陸人大代表提出《關於開展全面消滅蚊子的建議》。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸十三屆全國人大五次會議提出第5749號《關於開展全面消滅蚊子的建議》，對此，大陸國家衛健委13日提出答覆，將深入開展愛國衛生運動，全面改善人居環境，同時，要強化病媒生物防制技術的研究，以創新技術推動防制工作，著重環保和經濟適用的蚊蟲防控技術，降低蚊蟲密度水平。

▲廣州科研團隊「絕育蚊子」工廠。（圖／CFP）

《人民網》報導，國家衛健委介紹，近年來，我國病媒生物防制工作取得長足發展，建立了覆蓋全國的病媒生物監測網路，發佈病媒生物控制標準66項，在重大自然災害、重大活動保障中發揮重要作用，我國重點媒介傳染病疫情保持平穩並呈下降趨勢。

對於代表提出的「加強滅蚊技術研究」的建議，大陸國家衛健委則答覆，2008年以來，國家重大專項課題支持對重要病媒生物監測和傳播相關病原體檢測技術等開展了研究，在病媒生物（蚊蟲）高效自動採樣裝置、病原體快速檢測技術、媒介效能等方面均取得突破性成果，但在創新蚊蟲控制技術研究方面總體仍較薄弱。

針對衛健委的答覆，在大陸各社群平台瞬間引起討論，支持及反對的聲音也在微博或百度平台上熱議。支持的網友認為，「蚊子真的很討厭，人大代表肯定是從專業領域提案」；「支持，消滅蚊子又不是滅絕蚊子」；「一年四季都被蚊子咬，提議真好」。

不過，反對的網友紛紛表示，「幹點正事不行嗎？」；「請珍惜你的人大代表名額」；「要是說全面消除蟑螂，我還能支持一秒鐘」；「提議把亂建議的代表消滅」；「不會建議就不要建議了！」。