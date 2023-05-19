性平觀念落實！同婚支持度大增25.2%　74.1%民眾挺收養小孩

▲2022台灣同志遊行。（圖／記者許敏溶攝）



記者陳家祥／台北報導

同婚合法即將在5月24日滿4週年，行政院性別平等處19日公布「112年性別平等觀念電話民意調查」結果，本次調查包含民眾對性別平等、婚姻、同性戀、跨性別者的態度及促進性別平等措施同意度。調查顯示，民眾性平觀念逐年提升，有62.6%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較去年提升1.7個百分點；對比同婚法案通過前（107年調查）的37.4%，更大幅提升25.2個百分點 。

另外，根據本次調查，高達74.1%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，較去年提升3.1個百分點，更較107年調查的53.8%增加20.3個百分點。立法院亦於本週（5月16日）三讀通過修正《司法院釋字第七四八號解釋施行法》第20條納入同性伴侶共同收養子女規定，本項不論在法制面或民眾支持面上，均有實質進展。

行政院性平處表示，民眾對於跨性別者的友善程度亦有穩定提升。調查顯示，77.3%民眾同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」，以及高達91.4%民眾認為「可以與跨性別者當同事」。



行政院性平處指出，傳統性別角色任務分工觀念持續鬆動，調查顯示，42.6%民眾不同意「家中有嬰幼兒需要照顧時，女性比男性更適合照顧」，較去年調查37.2%提升5.4個百分點；另94.3%民眾不同意「女性不適合念理工科系」。

此外，本年首次調查男性申請育嬰假及出嫁女兒之財產繼承權看法，84%民眾支持男性申請育嬰假，95.2%民眾支持出嫁女兒有繼承財產權利。

行政院性平處進一步指出，在促進性別平等措施部分，54.8%民眾同意讓跨性別者、雙性人身分證登記第三種性別選項，較去年提升5.9個百分點；46.5%民眾認同跨性別者可以不用進行變性手術（摘除性器官），就能更換身分證上的性別，較去年提升17.2個百分點；另81.5%民眾同意「助圓夢、安心生，國家跟你一起養」政策，有助於營造友善生養環境。

行政院性平處強調，行政院近年推動「消除性別刻板印象、偏見與歧視」等重要性別議題，中央部會及地方政府共同推動營造性別平等友善職場並改善職場性別隔離、消弭傳統性別角色觀念及去除刻板印象、促進民眾對多元性別的認識與接受度等，厚植性平意識並深化各項性別平等推動工作，使不同性別者於各領域皆能獲得充分保障，積極營造尊重包容、性別友善的幸福社會。