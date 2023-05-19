列蔡英文執政7年「6缺+8大問題」　民眾黨團：別再虛擲台灣的未來

▲賴香伶、邱臣遠、張其祿19日舉行「蔡英文總統520就職七週年總體檢」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對總統蔡英文就任明屆滿7周年，民眾黨立法院黨團今（19日）舉行記者會，指蔡政府除廣設各種成效不彰的國家隊、辦公室，承諾的政見多數跳票，如今交通不安全、詐騙未根絕外，青年又面臨低薪和高房價，民生經濟、能源轉型也不如預期。民眾黨團認為，蔡政府7年30多個國家隊，組織浮濫成效不彰，卻總是口號治國，不好好正視內政外交困境，呼籲政府必須痛定思痛、苦民所苦，別再虛擲台灣的未來。

民眾黨團總召邱臣遠表示，蔡政府上任以來成立30多個國家隊、10個專案辦公室，疊床架屋成效不彰，面對外界質疑酬庸，行政院卻聲稱「沒有增加人員的顧慮」，然而其任用不具專業官員的行為有目共睹，政治凌駕於專業，已成過去7年的執政歪風。

邱臣遠指出，民進黨只靠口號治國，台灣行人地獄汙名難解、特別預算常態化、兩岸情勢緊張、個資外洩頻繁；低薪、通膨、高房價等問題未獲改善，更別說缺蛋、缺水、缺肉、缺藥等「六缺」變成人民惡夢。中央政策荒腔走板，導致台灣深陷「產業不充實、交通不安全、世代不正義、財政不節流、民生不經濟、外交不穩定、詐騙不根絕、防疫不健全」等8大問題，無法進步。

民眾黨團副總召賴香伶表示，蔡政府農產內銷供給不穩、外銷受阻，2020年成立雞蛋國家隊、2021年成立豬肉國家隊，結果在今年一起缺貨漲價，至今蛋價仍是2年前的2倍，豬價創下每公斤111.58元。政府成立國家隊不只為了農業，還有口罩、酒精、疫苗、呼吸器、快篩等國家隊，然而缺乏有效監管，又疑似放任廠商圖利，反而造成弊案叢生。

賴香伶指出，去年傳出2300萬人戶籍資料外洩，本周又傳出財政部電子發票平台130家企業出現資安漏洞，2022年詐騙財損高達70億元，5年期間增長75%，2017年到2021年累計近51萬詐騙犯中，起訴率竟只有2成，其中6成都是車手，台灣淪為「世界洗錢中心」，一年地下金流破兆。綜觀整個「詐騙產業鏈」，從個資取得、詐騙、洗錢，種種辦公室、國家隊都沒發揮作用，蔡總統稱「業者應自律，盼民眾提高辨識能力」，顯然千錯萬錯都不是民進黨政府的錯。

民眾黨團幹事長張其祿說，2023年台灣房價所得比高達20.1，相當於民眾要不吃不喝20年才買得起房，總統蔡英文的「房市三箭」全數脫靶，房價屢創新高、房租飆漲、炒房亂象不止。政府高官不該發表不切實際的言論，試圖推卸責任，應以多元管道加速興辦社宅，設法使社宅存量達到房屋市場的5％。另外，《平均地權條例》的子法規劃，也應確實遏制私法人炒房及保護吹哨者。

張其祿也說，民進黨執政以來，以2025年非核家園及2050年淨零碳排為其能源政策目標，然而淨零碳排的綠能比例難以達標，在政策雙重束縛之下，只能用最昂貴的綠電追趕越發嚴峻的用電需求，「衝刺」式的綠能政策造成「尋租」風氣盛行，讓特定企業、政府公權力與地方勢力共構成為「綠能複合體」，後患無窮。能源政策終究得回歸科學、理性，政府須認清台灣做為一個島國，在能源供應上若全靠外部輸入，將會加深台灣能源供應的脆弱性。