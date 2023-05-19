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蔡英文執政7週年施政民調曝光！　「為青年打造更好的國家」僅拿3.72分

▲▼ 啟思民本基金會今（19）日公布「蔡英文就職七週年施政大調查」。（圖／啟思民本基金會提供）

▲啟思民本基金會今（19）日公布「蔡英文就職七週年施政大調查」。（圖／啟思民本基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

啟思民本基金會今（19）日公布「蔡英文就職七週年施政大調查」。該民調針對七年前蔡英文「為年輕人打造一個更好的國家」的承諾，進行了全方位的民意調查。董事長江啟臣指出，在滿分10分的調查中，「為年輕人打造一個更好的國家」部分，全體民眾僅給予3.72分評價，40歲以下青年族群的評分則為4.03分，顯然，這是一份不及格甚至死當的成績單。

江啟臣表示，根據民調結果，民眾與青年族群對蔡英文在「長照醫療」與「2050淨零碳排」的表現較為肯定，「長照醫療」全體滿意度為40.2%，「2050淨零碳排」全體滿意度為33.9%，但在解決「貧富差距」與「居住正義」，這兩項世代正義問題滿意度僅有23.5%與25.5%；在解決「低出生率」上，衛福部在2017年成立「少子化對策辦公室」，但全體滿意度卻仍僅有25.1%，青年族群滿意度也只有27.6%，從此次民調來看，民進黨的確很難找到「內政問題」上的施政亮點。

江啟臣認為，2016與2020年兩次總統大選，蔡英文都獲得壓倒性的勝利，完全執政下的民進黨，有非常好的機會突破諸多蔡點出的「內政問題」，但本次民調在青年低薪及失業率上，不滿意度都逼近七成，在解決居住正義上不滿意度更超越七成，相信這份七週年成績單，賴清德看到以後應該也會睡不著覺。

江啟臣表示，蔡英文任期剩下一年，也已卸任民進黨主席，逐步走向「看守政府」的角色，但是完全執政七年，賴清德擔任行政院長一年半，擔任副總統三年，勢必難以與過去七年的「執政包袱」切割，相信賴清德也看到了同樣的結果，未來在策略上，賴清德恐用「信賴臺灣」模糊「內政問題」的缺失，並且以「兩岸與外交」為主軸，以圖維繫2020年「亡國感」與「光榮感」的選戰基調。但最後勝負的關鍵將是選民在蓋下印章的那一刻，心中想的是「低薪通膨少子」越來越嚴重，還是「中國大陸威脅越來越嚴峻」？

青年代表詹凱淇表示，沒有家哪有未來，但房價漲幅驚人，雙北房價上看千萬，為了落實居住正義，蔡政府說8年要蓋20萬戶社會住宅；為了打房、穩定房價推出囤房稅，但成效不彰，賴副總統告訴青年朋友說：「房價在降」，到底是要自欺還是欺人？

青年代表張致遠表示，自己剛經歷學青到社青的轉變，本次民調確實反映出青年最重視的議題，在低薪問題上，雖然近年基本工資歷經多次調升，但許多青年朋友步入社會，首先面對的就是租房問題，高租金成為很大的負擔，居住正義難以落實，單憑自己的力量，想在鄰近工作或生活機能完善的地區買房真的難，對職涯發展的不確定性加上買房困難，成家立業都無法達成，對生育也會持保留態度，希望中央與地方機關協助青年做出改變，努力改善青年朋友所面臨的困境。

▲▼ 啟思民本基金會今（19）日公布「蔡英文就職七週年施政大調查」。（圖／啟思民本基金會提供）

▲▼ 啟思民本基金會今（19）日公布「蔡英文就職七週年施政大調查」。（圖／啟思民本基金會提供）

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