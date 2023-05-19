im.B參加「台北金融科技展」　王鴻薇疑：金管會幫詐騙集團背書？

▲國民黨召開「信lie台灣？民進黨淪詐騙國家隊？受害者現聲」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者詹宜庭／台北報導

針對「不動產借貸媒合平台im.B」涉吸金25億元案，國民黨立委王鴻薇19日爆料，該集團曾參加由金管會指導、金融研訓院所主辦的「FinTech Taipei 2022 台北金融科技展」，質疑「到底是怎麼審核參展廠商？怎麼會變成幫詐騙集團背書？」呼籲金管會、金融研訓院等相關單位出面說明清楚。

王鴻薇指出，「台北金融科技展」是每年金融盛事， 當民眾看到該平台能夠受邀參加時，怎麼會認為這是一個詐騙集團？由政府指導委託辦理的大展竟然出現詐騙集團，難道現在是詐騙國家隊嗎 ？今天陳情人也說，他們看到im.B是政府認證的廠商，當然深信不疑，「我要請問金管會，到底是怎麼審核參展廠商？怎麼會變成幫詐騙集團背書？」

王鴻薇表示，有不少民進黨高層及司法界人士皆與負責人曾國緯餐敘合照，前時代力量立委黃國昌日前也爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，更指出陳座車就登記在im.B旗下，由主嫌曾耀鋒與張淑芬無償提供。此消息一出立馬震驚社會，詐騙集團與綠營的政商關係，通通被公諸於世。

王鴻薇呼籲，金管會、金融研訓院等相關單位必須對社會大眾說明清楚，「為什麼政府可以幫詐騙集團背書？有沒有任何人來幫忙協調參展？是誰核准參展，誰來申請？當政府變成詐騙集團的共犯，受害者還能依靠誰？民眾還能『信賴』？」