　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

im.B參展台北金融博覽會　自救會怒「蔡英文去拜訪」竟是騙人的

記者劉昌松／台北報導

im.B借貸平台詐騙25億元案，主嫌曾國緯(本名曾耀峰)竟是逃亡7年的通緝犯，還常與政要見面吃飯，受害人自救會19日到台北地檢署，遞出36份被害人告訴狀，指控曾和旗下業務以及代言人盛竹如等30人涉嫌詐欺等罪，自救會代表陳先生並質疑，im.B曾參加台北金融博覽會，總統也有去拜訪，「請蔡英文總統告訴我們，該怎麼做理財？」「金管會沒有責任嗎？」

▲▼I’m.B詐騙自救會代表到北檢控告曾國緯、盛竹如等30人涉嫌詐欺 。（圖／記者劉昌松攝）

▲Im.B詐騙自救會代表到北檢控告曾國緯、盛竹如等30人涉嫌詐欺。（圖／記者劉昌松攝）

北區自救會代表陳先生受訪表示，自己做軟體生意的，太太是家庭主婦，看到盛竹如廣告，以為正規理財廣告，所以做投資理財，「我們不是太貪心，這一個詐騙案外表包裝合法的外衣。而且重點是這個集團在金融博覽會作展覽，蔡英文總統也去拜訪過，我們怎麼會知道他們是詐騙集團。」

陳先生指出太太加入im.B是4月20日，投入上千萬元沒領到利息，是最後1被受害者，「我22日叫業務帶我去見老闆(曾國緯)，老闆跟他太太當面說他們做假債權，他承認他犯法，那我能說什麼，業務員坐在旁邊也沒甚麼表情」，「他們倆夫妻就開本票給我們，就說4年前開始經營不善，開始做假債權，那我也都傻掉了，承諾我們分10年攤還，這個我們沒辦法接受。」

▲▼I’m.B詐騙自救會代表到北檢控告曾國緯、盛竹如等30人涉嫌詐欺 。（圖／記者劉昌松攝）

▲自救會代表陳先生先準備36份被害人提出的告訴狀。（圖／記者劉昌松攝）

陳先生目前參加4個自救會群組，加起來4000人左右，受害金額2億多元，他和桃園區受害代表19日到北檢按鈴控告曾國緯和張淑芬等已遭聲押的8名主嫌，im.B旗下業務員，和泰言人盛竹如涉嫌違反《銀行法》、詐欺、背信等罪，並訴求「台灣政府單位重視，所有的被害人都是匯到銀行，請問金管會沒有責任嗎？」「所有業務都說不知道不知情，請問這事情只有老闆一人所為嗎？」「所有人都是看盛竹如代言來的，請問他(盛竹如)沒有責任嗎？」

另外針對媒體不斷爆料，曾國緯經常利用與名人交往、同台來包裝洗白自己的通緝犯身分，甚至提供房子車子給民進黨立委陳歐珀使用，新北縣議員李國春也怒批：「詐騙集團騙老百姓的錢，拿這些錢給民進黨的官員，這可惡中的可惡，我們當中有人被騙了一千七百萬，騙的錢拿去給政治人物，政治人物難道不用做查證的動作？」

▲▼I’m.B詐騙自救會代表到北檢控告曾國緯、盛竹如等30人涉嫌詐欺 。（圖／記者劉昌松攝）

▲新北市議員林國春(左起)，與自救會代表陳先生、桃園區代表希望檢警調統合偵辦查出真相。（圖／記者劉昌松攝）

最後自救會先將整理好的36名被害人受害對話紀錄，以及金流製作成告訴狀，送交地檢署，並舉起白布條抗議「imB詐騙，還我錢」，表示未來會集結更多被害人一起提告，希望檢警調能統合審理調查，還被害人一個公道。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的
詐團群組驚見文大校花！　不起訴原因：每月零用錢60萬
快訊／豪雨特報擴大12縣市！　台南終於有參與感
5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」
6年懸案破了！9歲女童失蹤　他看Netflix「4秒畫面」找
快訊／5億高中男關鍵死因曝！　結婚2證人路上隨機找的
NIKE限時打5折！　直接降2千元
陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委：他也是被詐騙的人之一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

收216萬名車！人妻偷吃已婚老闆「合體很喜歡」　海量鹹濕對話曝

雷雨胞來了！阿里山公路豪雨沖刷大量落石　管制單線通行

5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」

強降雨後 博愛特區巨響 重慶南路老樹倒塌

5億高中男關鍵死因曝！體內驗出酒精　結婚2證人都路上隨機找的

幼兒園師爆「餵幼童安眠藥」！新北教育局回應了：已要求停職

父子鑿牆挖洞偷百萬銀飾！銀樓夫妻暴瘦3kg　現身還原驚險經過

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

北京實測花現金

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

收216萬名車！人妻偷吃已婚老闆「合體很喜歡」　海量鹹濕對話曝

雷雨胞來了！阿里山公路豪雨沖刷大量落石　管制單線通行

5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」

強降雨後 博愛特區巨響 重慶南路老樹倒塌

5億高中男關鍵死因曝！體內驗出酒精　結婚2證人都路上隨機找的

幼兒園師爆「餵幼童安眠藥」！新北教育局回應了：已要求停職

父子鑿牆挖洞偷百萬銀飾！銀樓夫妻暴瘦3kg　現身還原驚險經過

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

曹佑寧終於圓夢做這件事！　曝和謝依霖「一摸之緣」：真的沒客氣

許基宏二軍復出陽春砲　中信4比0完封樂天

林右昌「年輕人買不起房是沒規劃」炸怒火　她轟：鬼扯

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

店家「線上點餐」他愣住　全場推爆！這1點超優：都幫算好了

世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的

4人同行1人免費！西門町平日商業套餐祭優惠　2人同行也有77折

跳脫魚缸爭自由！倒楣魚直接躍進「滾燙稀飯鍋」瞬間被煮熟

吃一記螳螂拳秒被KO　貓老大痛到搖頭「不要不要」

社會熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

台北2男潛客魂斷小琉球！女伴苦等1天盼回2遺體

快訊／小琉球2潛客失聯整夜！海巡今早尋獲已雙亡

獨／高中男擁5億房產原因曝　母慟2個月父子都走了

即／國1苗栗段小兵露營車追撞特斯拉母車　

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

即／竹市驚見團滅現場　22車全泡水

強降雨攻擊新竹「多地區積水」　地下道緊急封閉

5億高中男體內驗出酒精　結婚2證人路上隨機找的

咖啡廳老闆道歉停業　女主角不滿：沒收到私下聯繫　

汽車衝進早餐店　勇爸拉兒跳開

更多熱門

相關新聞

陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委嘆：他也是被詐騙的人之一

陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委嘆：他也是被詐騙的人之一

前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，更指出陳座車就登記在im.B旗下，引起非議。陳則數度出面喊冤，強調是自己識人不明、更急赴黨中央遞交自陳書解釋。對此，民進黨立委許智傑表示，陳歐珀也是被詐騙的人之一，他應該不知道這家公司在做詐騙；黨團幹事長鄭運鵬也說，陳自清動作明顯，相信他對自己操守有信心。

陳歐珀捲入im.B詐騙案！　國民黨酸「信lie台灣」民進黨應道歉

陳歐珀捲入im.B詐騙案！　國民黨酸「信lie台灣」民進黨應道歉

快訊／涉入im.B詐騙案風暴　陳歐珀：若我有參與詐騙就退選

快訊／涉入im.B詐騙案風暴　陳歐珀：若我有參與詐騙就退選

快訊／陳歐珀鞠躬道歉　「我識人不明但絕無跟im.B詐騙集團掛勾」

快訊／陳歐珀鞠躬道歉　「我識人不明但絕無跟im.B詐騙集團掛勾」

黃國昌再爆陳歐珀座車登記在im.B旗下　怒批：毫無悔意、繼續說謊

黃國昌再爆陳歐珀座車登記在im.B旗下　怒批：毫無悔意、繼續說謊

關鍵字：

im.B

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面