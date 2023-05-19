im.B參展台北金融博覽會　自救會怒「蔡英文去拜訪」竟是騙人的

記者劉昌松／台北報導

im.B借貸平台詐騙25億元案，主嫌曾國緯(本名曾耀峰)竟是逃亡7年的通緝犯，還常與政要見面吃飯，受害人自救會19日到台北地檢署，遞出36份被害人告訴狀，指控曾和旗下業務以及代言人盛竹如等30人涉嫌詐欺等罪，自救會代表陳先生並質疑，im.B曾參加台北金融博覽會，總統也有去拜訪，「請蔡英文總統告訴我們，該怎麼做理財？」「金管會沒有責任嗎？」

▲Im.B詐騙自救會代表到北檢控告曾國緯、盛竹如等30人涉嫌詐欺。（圖／記者劉昌松攝）

北區自救會代表陳先生受訪表示，自己做軟體生意的，太太是家庭主婦，看到盛竹如廣告，以為正規理財廣告，所以做投資理財，「我們不是太貪心，這一個詐騙案外表包裝合法的外衣。而且重點是這個集團在金融博覽會作展覽，蔡英文總統也去拜訪過，我們怎麼會知道他們是詐騙集團。」

陳先生指出太太加入im.B是4月20日，投入上千萬元沒領到利息，是最後1被受害者，「我22日叫業務帶我去見老闆(曾國緯)，老闆跟他太太當面說他們做假債權，他承認他犯法，那我能說什麼，業務員坐在旁邊也沒甚麼表情」，「他們倆夫妻就開本票給我們，就說4年前開始經營不善，開始做假債權，那我也都傻掉了，承諾我們分10年攤還，這個我們沒辦法接受。」

▲自救會代表陳先生先準備36份被害人提出的告訴狀。（圖／記者劉昌松攝）

陳先生目前參加4個自救會群組，加起來4000人左右，受害金額2億多元，他和桃園區受害代表19日到北檢按鈴控告曾國緯和張淑芬等已遭聲押的8名主嫌，im.B旗下業務員，和泰言人盛竹如涉嫌違反《銀行法》、詐欺、背信等罪，並訴求「台灣政府單位重視，所有的被害人都是匯到銀行，請問金管會沒有責任嗎？」「所有業務都說不知道不知情，請問這事情只有老闆一人所為嗎？」「所有人都是看盛竹如代言來的，請問他(盛竹如)沒有責任嗎？」

另外針對媒體不斷爆料，曾國緯經常利用與名人交往、同台來包裝洗白自己的通緝犯身分，甚至提供房子車子給民進黨立委陳歐珀使用，新北縣議員李國春也怒批：「詐騙集團騙老百姓的錢，拿這些錢給民進黨的官員，這可惡中的可惡，我們當中有人被騙了一千七百萬，騙的錢拿去給政治人物，政治人物難道不用做查證的動作？」

▲新北市議員林國春(左起)，與自救會代表陳先生、桃園區代表希望檢警調統合偵辦查出真相。（圖／記者劉昌松攝）

最後自救會先將整理好的36名被害人受害對話紀錄，以及金流製作成告訴狀，送交地檢署，並舉起白布條抗議「imB詐騙，還我錢」，表示未來會集結更多被害人一起提告，希望檢警調能統合審理調查，還被害人一個公道。