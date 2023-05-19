高大成曝「高中生墜亡」疑點超多！還原葬儀社說法：僅一隻手骨折

▲高大成認為，這起案件當中還有許多疑點待調查。（圖／記者許權毅攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市18歲的賴姓高中生4日上午登記結婚，豈料時隔不到2小時就墜樓身亡，名下還有5億元資產，賴母為此控訴「謀財害命」。事後，法醫高大成也懷疑，賴姓學生的傷勢相當不合理，從葬儀社的說法來看，只有一隻手骨折，與一般10樓墜落的傷勢相當不同，還要等解剖釐清死因。

高大成認為，想要釐清案件疑點，要先解剖死者，確認確切死因，從過往的經驗來看，若是從10樓墜落，那麼頭骨通常會破裂，脊椎、胸骨也有可能斷裂，現場應該有大量血跡。

不過，高大成說，葬儀社業者爆料，賴男的死亡現場沒有什麼血跡，還只有一隻手有骨折、外傷，頭部等處都沒有外傷，令人相當懷疑。

▼高大成認為案件相當不合理、疑點重重。（圖／記者許權毅攝）



此外，由於從10樓墜地，會發出巨大聲響，高大成認為，附近的人會聽到，警方可以根據這條線索，開始排查是否有目擊者，還可以到墜落地點搜索，看看是否有腳印等跡證。

高大成還說，若是想要輕生，通常不會用2種方式，應該檢驗死者體內是否有不明、致命藥物。此外，高大成表示，從家屬的說法來看，死者應該不是同性戀，且登記結婚不到2小時就身亡，也讓人感到懷疑，應該查明死者是否知道自己辦的業務是什麼。

事實上，賴姓高中生的身世相當複雜，是阿公與二兒子的第二名兒媳婦亂倫所生下的小孩，從小就被阿公收養，名下時不時就收到阿公贈與的財產，因此小小年紀就擁有了鉅額資產。

這件複雜的家庭關係也曾鬧上法院，賴姓高中生的姑姑還說，不曉得要用什麼稱呼來叫對方，姪子、弟弟也對稱呼感到相當困惑。

而亂倫事件曝光後，賴姓高中生的阿公就將家人全部趕走，只留下賴姓高中生、高中生的母親在家同住，甚至還打了官司，打算跟元配離婚，不過最後被駁回訴訟。至於這起案件的詳情為何，還待檢調單位進一步釐清。