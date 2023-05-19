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高三男「擁5億房產」墜樓亡！網見4關鍵嚇壞：居然在台灣發生

記者周亭瑋／綜合報導

台中賴姓高三男同學擁有5億房產，卻在5月4日登記結婚後2小時，不幸墜樓身亡。賴母質疑，兒子是遭謀財害命再安排成輕生案；而廣大網友看完事件經過，更覺得驚悚又破綻百出，直呼「還以為是發生在國外，結果居然是台灣。」

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▲賴母悲痛指控，兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

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18歲賴男先前繼承父親位於台中的30筆不動產，市值達5億，結果只與夏姓地政士助理見面兩次，竟於5月4日到戶政所登記結婚，甚至在婚後兩小時墜樓身亡。

賴母淚喊，不相信兒子會輕生，懷疑加工自殺，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

事件曝光後，掀起廣大國人譁然，網友們也揪出4大詭異關鍵，包括賴男生前與夏見面都是談房產問題；況且賴男才18歲，與夏男僅見面兩次就登記結婚；還有不只夏男為地政士助理，夏男父親也是地政士；最後是結婚才短短2小時，居然就墜樓殞命了。

對此，網友們洗版驚呼，「天呀居然發生在台灣」、「有點不相信，有夠扯的」、「高三就結婚？」「18歲繼承5億，婚後2小時就墜樓，合理判斷謀財害命且手法拙劣」、「只見過兩次面，而且結婚對象也是男生，結婚後當天馬上墜樓身亡，怪不得受害者母親會懷疑」、「電影都不敢這麼演」、「我只能說這種犯案手法太外行了」、「賭神高進都佈局佈了1年之久，這個才兩個小時」、「高三就登記結婚，這很明顯是預謀犯案」。

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