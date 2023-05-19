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5億高中生墜樓亡　校方驚「孩子請喪假中」曾暗戀女同學尋求諮商

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝、律師提供）

▲5億高中生墜樓亡，校方驚訝「孩子請喪假中」，證實曾向輔導室求援感情問題。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市日前驚傳一名賴姓高三男學生墜樓身亡，賴男母親今天出面召開記者會控訴，擁有父親贈與5億房產的兒子遭到謀財害命，並直指兇嫌就是幫賴家處理房產事宜的夏姓代書助理。賴姓高中生所就讀的學校，5月4日當天接到噩耗不敢置信，透露當時賴生正請喪假中，也證實賴生確曾因為暗戀女同學，向輔導室諮商過感情問題。

據悉，賴姓高中生的阿公在4月23日過世，賴生5月3、4日兩天請喪假未到校。賴生在校成績優異，4月份就已經透過繁星錄取東海大學哲學系，且賴生在高二的時候因為暗戀女同學未果，向輔導室諮商過。賴生也曾經向校方透露，家中爸爸已經不在，所有事務都是聯絡阿公，媽媽連手機都沒有。

賴母委託的許姓律師表示，18歲賴姓高中生獲贈父親位於台中30筆不動產，市值達5億，夏男為地政士助理，夏父也是地政士，2人曾幫賴家處理房地產。5月4日當天，夏男到家中找賴男，以教他處理房產為由，要賴男帶上身分證件，隨即帶往戶政所登記兩人結婚，不料2小時後，賴男墜樓身亡，媽媽不相信兒子會輕生，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

台中地檢署表示，地檢署在5月5日接獲警方報驗後，當天就進行相驗程序，並訊問死者家屬及夏姓被告等人。被告經檢察官訊後，認其有犯罪嫌疑，但無羈押之必要，以新台幣30萬交保。檢察官也在5月12日進行解剖，並待解剖鑑定報告結果以釐清死因。

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