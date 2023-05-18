憂高教陷入崩盤危機　民眾黨團：政府重應新提升技職教育發展

▲賴香伶、張其祿18日出席民眾黨團「高教崩盤、中國搶招 教育部別消極以對！」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

近年幾所大專院校因少子女化浪潮，屢傳停招或停辦，學生總數逐年減少，參與統測或技職教育的人數雪崩式下降，再加上中國高教祭出低門檻對台搶招生等事，民眾黨立法院黨團憂心將加劇台灣人才荒，因此今（18日）召開記者會，呼籲政府完善學校退場或轉型機制，重新提升技職教育發展，並促進產學合作與介接，減少人才與社會實際需求的落差。

民眾黨團幹事長張其祿指出，少子化嚴重衝擊教育現場，2022年各級學校學生較2017年減少30萬人，連清大、台師大、中興等知名學府都面臨缺額問題，部分私校申請入學缺額高達90%，一旦列入專案輔導，猶如病患被推入安寧病房，真的在等死，因此如何平順進行私校退場或轉型，同時兼顧學生權益，是政府必須面對的核心問題。

張其祿表示，當前我國高教陷入崩盤危機，中國又祭出入學低門檻「惠台措施」，可能加劇台灣人才流失；以福建省福州大學為例，該校只要求台灣學生學測國英數任一科達到均標即可，等同招攬我國超過70%的學生，反觀台灣今年數間老牌私立大學二階報名比例較去年下降逾10％，中國還連續4年禁止陸生來台，高教缺少陸生及國際生源，此消彼長，台灣高教發展挑戰更為嚴峻。

張其祿說，政府必須重新思考教育的目標與價值，其中振興「技職教育」，可視為重塑教育體系重要一環，產官學共同合作與努力，在教學設計中介接產業真實需求，以改善學用落差造成的新鮮人就業困境與人才荒問題。

民眾黨團副總召賴香伶表示，2023年統測考生為8萬956人，相較於2013年的15萬7837人，考生幾乎減半，而早在2016年統測人數首度低於學測之後，統、學測人數差距越來越大，除了少子化之外，政府或社會對於技職教育的不重視也是一大主因。

賴香伶認為，技職教育成效不彰，一定程度影響青年失業率，不僅影響產業結構，甚至導致缺工，政府卻始終將目光放在「及格人數」，四處宣揚及格與合格人數上升，似乎搞不清楚問題嚴重性。

賴香伶指出，日德等國都非常強調「產學合作」，官方更在其中扮演重要角色，卻看不到台灣政府發揮職能；以斥資160億的《青年就業投資方案》為例，不僅達不到預估目標，受惠學生甚至比計畫執行前更少，無法有效弭平學校與業界落差，所謂的產學合作只是「做半套」。

賴香伶表示，學校應落實職涯教育的多元選擇，提高學生多元職業、技能的探索及學習，同時強調政府職能，推行產官學合作，鼓勵學校調整教學方向，減少人才與現實需求間的落差，並讓技職教育內容彈性化，進一步發展各職校的特色本位課程，唯有教學內容具專業與就業導向，方可有效提升台灣技職教育的品質。

民眾黨團說，少子化已成為台灣教育不可迴避的問題，政府不該繼續消極以對，更不能眼睜睜看著「人才荒」演變成另一個國安危機。政府必須重振技職教育體系、借鑑他國經驗發揮應有職能，積極促使產官學合作，縫合學用落差，從結構上解決失業與缺工問題。