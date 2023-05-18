「威權主義擴張跨國供應鏈更顯重要」　蔡英文：台灣是可信任夥伴

▲總統蔡英文接見「亞太商工總會」（CACCI）會長麥克穆林（Peter McMullin）。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日上午接見「亞太商工總會」（CACCI）會長麥克穆林（Peter McMullin）時表示，新南向國家是台灣對外貿易的重要夥伴，也是「亞太商工總會」互動交流的國家，並期盼台灣和「亞太商工總會」持續密切合作，加強與亞太各國鏈結，為區域的經濟和發展做出更大的貢獻。

蔡英文表示，「亞太商工總會」是亞太區域經濟連結及合作的重要平台，身為創始會員的台灣，也積極和亞太各國，一起為區域的永續發展努力。

蔡英文指出，亞太區域在全球地緣政治及供應鏈上，占有關鍵地位。尤其是在疫情及俄烏戰爭發生之後，面對威權主義的擴張，具有韌性且安全的跨國供應鏈，顯得更加重要。台灣堅持民主價值、經濟自由開放、對國際社會負責任，在全球供應鏈上，已是國際上可被信任的夥伴。

蔡英文表示，台灣也以軟實力對區域發展做出貢獻，從2016年開始，推動「新南向政策」，在經貿合作、人才交流和區域鏈結等面向，都與新南向夥伴國家取得具體成果；去年，台灣對新南向國家貿易額，達到歷年新高1,803億美元，台灣對新南向國家出口額也是史上最高，達到969億美元，較前一年成長17％，在疫情及疫後期間，台灣也和新南向夥伴國家，在人才培育、災防合作、以及農業技術等領域，持續深化交流。

蔡英文強調，新南向國家是台灣對外貿易的重要夥伴，也是「亞太商工總會」互動交流的國家。她感謝「亞太商工總會」對台灣的重視和支持，也期待未來和「亞太商工總會」持續密切合作，加強與亞太各國的鏈結，為區域的經濟和發展做出更大貢獻。

麥克穆林致詞時表示，訪團此行的所見所聞，以及台灣的熱情好客，都令他們印象深刻。台灣是商業性質相當活躍的國家，這幾天與相關政府機關及組織的互動非常良好密切。

麥克穆林表示，身為會長，他會掌握三大原則，即在永續發展、企業家精神，促進貿易的框架內積極努力。也會持續與各界合作，包括G20、歐洲商會等各種區域及全球的工商組織等。他也非常感謝從台灣政府所得到的支持，相信透過這些合作與交流，可以達致更多成就。

▼總統蔡英文接見「亞太商工總會」（CACCI）會長麥克穆林（Peter McMullin）。（圖／總統府提供）

