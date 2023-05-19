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立委推TDR修法惹爭議　成批踢踢熱門話題…網友：金管會害人坐牢

▲▼中華人權協會名譽理事長李永然公聽會呼籲地檢署要立案查辦，立法院財政委員會開公聽會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲立法院財政委員會針對TDR爭議開公聽會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台灣存託憑證（TDR）是否屬於我國或外國有效證券的認定上立法不夠明確，被法界質疑造成冤獄發生，有戕害人權等爭議，立法院財委會日前召開公聽會，邀集金管會等相關部會，以及專家學者等，但金管會仍堅持不願修法，但TDR的爭議卻意外在批踢踢等論壇引起廣泛討論，網友認為，「金管會明顯偽造文書害人坐牢。」

TDR之所以會引起廣泛討論，最大的爭議是在1987年，台灣仍屬動員戡亂時期，為了避免外國有價證券走私到我國後無所管制，財政部就曾發布第900號公告，意即外國有價證券進入台灣，也要受到我國《證交法》規範，其目的就是要保障我國投資人。

▼批踢踢熱烈討論TDR爭議 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼批踢踢熱烈討論TDR爭議 。（圖／記者陳以昇翻攝）

前輔仁大學法律學院院長郭土木教授指出，「第900號公告規範的是外國有價證券，而TDR為我國有價證券，是另一種獨立存在的金融商品，已非原本的外國有價證券，發布第900號公告時，國內還沒有TDR存在，根本不在第900號公告核定的範圍內，並無核定TDR為我國《證交法》上有價證券。」

文化大學法律學院教授王志誠也指出，台灣首宗TDR「福雷電子」，是在1998年上市買賣，而第900號公告是在1987年才發布，財政部的第900號公告怎麼可能知道11年後的事？更不可能預見TDR出現，因此，TDR當然非第900號公告所核定範圍。

過去派駐金管會的前檢察官陳宗豪也出面表示，檢方過去之所以認定TDR的投資者有違反《證交法》，並涉及炒作行為的關鍵依據，就是金管會提供的財政部1987年第900號函，立法院公聽會當天，他得知這份公文當年的承辦人、也就是郭土木教授出面指控金管會作假，將不是用來規範TDR的公文，作為提供檢方偵辦的關鍵依據，使得無辜民眾受害，「這讓我非常錯愕。」

即便專家學者都明確指出TDR頗具爭議性，有修法必要，但金管會仍態度強硬拒絕修法，結果此事卻在批踢踢引起網友諸多討論，網友表示，「金管會明顯偽造文書害人坐牢，這些人被關出來都幾歲了？」「冤獄賠償....國賠能賠多少？不一定關出來連妻小都跑了，就為了這不清不楚的法規？」「遇到金管會這種咖，被關的人真的衰爆，國家說你有罪就有罪啦。」

▲▼批踢踢熱烈討論TDR爭議 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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