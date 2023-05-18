TDR投資人不甘蒙冤入監　提告金管會偽造文書…律師批戕害人權　

▲鄒官羽因投資TDR遭判刑，委託律師提告金管會偽造文書 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

因買賣臺灣存託憑證（TDR），有4名投資人遭法院以違反《證交法》判決有罪並發監執行，法界及人權協會怒批「胡亂判決」、「戕害人權」，日前立法院財委會針對《證交法》召開公聽會，其中鄒官羽也因TDR而入獄3年2個月，認為自己當初是被金管會所欺騙陷害，昨（17日）委託律師向金管會提告偽造文書。

除了鄒官羽之外，還有林英鴻涉及2007年間炒作東亞科TDR，遭判刑3年4個月；劉旭章2001年間炒作新傳媒TDR，遭判刑3年4個月定讞；鍾文智也在2010年間炒作聯環TDR，遭判刑1年8月定讞。而所有人都已發監服刑完畢。

對於這樣的結果，文化大學法律系教授戴銘昇表示，美國與日本發行的存託憑證都屬於該國的有價證券，實在沒有理由認定TDR在台灣屬於國外有價證券，他認為我國未將TDR明文入法，以致有違「法律明確性」、「授權明確性」及「罪刑法定原則」等違憲疑慮。

郭土木去年12月9日在高院作證時強調，「第900號公告規範的是外國有價證券，而TDR為我國有價證券，是另一種獨立存在的金融商品，已非原本的外國有價證券，發布第900號公告時，國內還沒有TDR存在，根本不在第900號公告核定的範圍內，並無核定TDR為我國《證交法》上有價證券。」

法界研判金管會擔心一旦否認第900號公告的範圍，就是等於承認行政怠惰，默認TDR曾有「無法可管」的空窗期，從1998年發行第一檔TDR，到2012年修法，這14年中TDR就是在主管機關未行使核定權的狀態下於市場存在，所以金管會若承認此空窗期，接下將面對冤獄和國賠等後續問題，以及公務體系集體偽造文書等巨大風暴。