妻告白小王「我的身體是你在用」　夫連戴2頂綠帽崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓工廠主管因為張姓妻子遺失手機，接獲岳母告知幫忙找回，沒想到竟在手機中發現妻子外遇的鐵證，妻子先是和某男子發生感情糾葛，接著又與黃姓前同事互傳「從哪裡開始吃」、「我的身體是你在使用」等露骨訊息，還曾傳送內褲照、親密床照，讓他大受打擊，憤而決定提告求償80萬元，最終獲判賠償20萬元。

▲張女被丈夫抓包外遇黃男。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

劉男在判決書中主張，和張女是在2020年5月間結婚，婚後感情融洽，2022年11月底因為妻子手機遺失，他接到岳母聯繫幫忙尋回，順便聯繫隔天健檢的事情，結果意外發現妻子早在2022年5月就和一名不明人士有感情糾葛，同年9月又與黃姓前同事互傳曖昧訊息，包含「我愛你」、「從哪裡開始吃（附下半身僅著內褲照片）」、「我要嘴對嘴那種」、「奶油抹你身上，我舔乾淨」、「按胸不是可以變大？我會學習怎麼按的」等等。

更讓劉男無法接受的是，妻子還與黃男互傳床上靠頭睡覺的親密照片、自後擁抱的照片，以及口交動態圖片，兩人在2022年10月5日、7日共浴過夜並發生性行為，種種行為顯然侵害到他的配偶權益，因此決定對兩人提告求償80萬元。

對於上述指控，張女辯稱，丈夫將手機取回後，未經同意擅自查看LINE對話內容，她與黃男的聊天內容雖然不妥，但只是文字上抒發，並無實際發生性行為，況且她和丈夫婚後因為價值觀不同，早就在談論離婚事宜，2022年4月、11月都曾與家人相約前往戶政事務所辦理離婚的事情，縱使她真的有侵害配偶權的行為，情節也不算重大。

黃男也辯稱，他確實曾與張女互傳上述訊息，但兩人並沒有發生性行為。

台中地院法官認為，劉男幫忙取回張女的手機，並非透過違反社會道德的手段，考量到對配偶權的保護以及隱私權的合理期待，他取得手機並瀏覽LINE對話內容的行為，仍然合乎比例原則，且具有證據能力。

法官接著指出，張女與黃男的LINE對話內容提及同宿、共浴等事情，還傳送「我的身體是你在使用」等訊息，可見劉男主張兩人曾發生性行為的部分較可採信，最終判他們應連帶賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。