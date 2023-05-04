免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

記者黃翊婷／綜合報導

台中洪姓男子今年1月底在夜店玩樂時，叫來從事傳播工作的女子小蘋（化名）同樂，卻趁對方酒醉意識不清之際，將人帶到旅館性侵得逞。事後洪男賠償80萬元與小蘋和解，台中地院法官認為，他學歷為碩士畢業，卻不知尊重異性及人性基本尊嚴，最終依乘機性交罪判處有期徒刑2年，緩刑3年，還要參加3場法治教育課程。

▲洪男將喝醉的小蘋帶到旅館性侵。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中提到，洪男今年1月30日凌晨0時許前往台中市某夜店聚會，期間找來傳播妹小蘋一起飲酒玩樂，雙方喝了大約4個小時，他發現小蘋因為酒醉有些語無倫次、意識不清，竟起了色心，搭乘計程車將人帶到旅館，不僅襲胸猥褻，還以手指性侵得逞。

傳播公司女幹部發現無法聯繫上小蘋，於是透過友人協助撥打手機號碼，結果竟然是一名陌生男子接聽的，她立即察覺事情不對勁，趕忙會同警方檢查小蘋的手機定位，並在同日清晨5時40分左右前往旅館，當場抓包洪男。

洪男挨告之後，賠償80萬元與小蘋和解。台中地院法官認為，洪男為了滿足個人色慾，性侵酒醉的小蘋，明明學歷為碩士畢業，卻不知尊重異性及人性基本尊嚴，惡性非輕，但考量到他犯後坦承犯行，也與小蘋達成和解並履行完畢，可見尚有彌補過錯的態度，加上沒有其他前科，經此教訓應該知道警惕，最終依乘機性交罪判處有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，另外還要接受3場法治教育課程，全案仍可上訴。

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