全球暖化！世界上逾半大型湖泊乾涸中　最新研究曝光

▲西班牙熱浪導致湖泊乾旱缺水。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

世界正在承受氣候變遷帶來的影響，許多地區正面臨極端乾旱的處境。18日刊登於科學期刊《自然》（Science）研究顯示，世界水資源正在以每年220億噸的速度消失，一半以上大型湖泊蓄水量持續減少，導致水庫水位也一併下降，而這些都是溫室效應和人類活動帶來的結果。

《衛報》報導，氣候學家普遍認為，在氣候變遷的影響下，全球乾旱地區會變得更加乾燥、濕潤地區則變得更加濕潤。然而研究表明，即使是濕潤地區，水分也在大量流失。

美國維吉尼亞大學18日研究指出，結合衛星及氣候水文模型，檢測全球近2000個大型湖泊後，得到令人擔憂的結果。自1992年至2020年間，超過5成的大型湖泊水位下降，每年以220億噸的速度流失，相當於美國2015年總用水量。

▲ 澳洲新南威爾斯省湖泊面積銳減。（圖／路透）



世界上四分之一人口生活在湖泊或水庫旁，這些水資源卻正在消失，這代表有20億人口會直面缺水衝擊。維吉尼亞大學地表水文學家亞奧（Fangfang Yao）表示，湖泊蓄水量減少的原因是氣候變遷和人類活動，這兩個因素的共通點是溫室效應，氣候變暖導致水分蒸發量上升。

全球平均增溫目前已達1.1°C，科學家長期以來一直呼籲，如果要避免氣候變遷帶來的災難性後果，全球增溫不能超過1.5°C。然而聯合國世界氣象組織（WMO）17日報告指出，未來5年很有可能會超過《巴黎氣候協定》規定的1.5°C，且機率高達7成。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，「這不代表我們會永遠超過1.5°C，這只是暫時的。但WMO正在發出預警，增溫暫時性突破1.5°C的現象會越來越頻繁。」