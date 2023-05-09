推動環境永續！太管處年度保育研究發表　5項成果受關注

▲太管處去年度完成5項成果，辦理保育研究成果發表會。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處為保護及保育園區內各項珍貴人文及動、植物等資源，並因應全球氣候變遷、環境永續發展、國人遊憩型態轉變等現象及經營管理政策之推動，每年均進行多項保育研究計畫，去年度完成5項成果，並於5月8日辦理保育研究成果發表會。

太管處表示，這些保育研究成果包含跨域整合、轉化成出版品及經營管理等面向，期作為國家公園資源保護、經營管理等之參考。

跨域整合：

「高山型國家公園山椒魚分布棲地、遺傳結構與生物學調查」(109-111年)：係由雪霸國家公園管理處辦理委託，玉山及太魯閣國家公園管理處共同合作跨域辦理。由國立台灣大學朱有田教授主持。針對國內三個高山型國家公園進行台灣五種山椒魚跨區域的棲地分布、遺傳結構與生態學調查整合型調查研究。

保育研究成果轉化成出版品：

出版《立霧注》及《山 海 風 雲-太魯閣植物生態》 各界反應熱絡。《立霧注》係為持續增補建構太魯閣地區的人文歷史資料，於 110 年委託李瑞宗教授辦理「太魯閣國家公園交通史調查暨解說專書出版計畫」，針對日治時期、中橫闢築與開通時期、國家公園發展時期的太魯閣地區交通變遷的人文歷史進行調查，並於 111 年 12 月正式出版以中橫公路今昔交通變遷為軸線的人文歷史主題專書《立霧注》，期待導引社會大眾在走進太魯閣山林間遊賞之際，能關注太魯閣百年來的豐富且多元的人文與道路變遷脈絡及發掘鮮為人知的過往故事。

▲針對太魯閣國家公園台灣獼猴族群分布研究提供經營管理相關建議。

《山 海 風 雲-太魯閣植物生態》於110-111年度委託辦理「太魯閣國家公園植物生態特色探討暨解說叢書」案，並出版書籍《山 海 風 雲-太魯閣植物生態》。由植物學者陳添財博士主持，以圖文並茂及深入淺出的方式，解說太魯閣獨特的植物故事。

「太魯閣國家公園日治時期歷史圖資暨空間史料調查計畫」(111年)：東華大學郭俊麟教授主持。產出導讀文本及GIS 資料庫等，提供後續延伸出版品或經營管理之重要底圖或管理平台等參考運用。

其他經營管理面向研究調查成果：

「太魯閣國家公園台灣獼猴族群分布與經營管理計畫」(110-111年)：中國文化大學盧堅富助理教授主持。園區台灣獼猴猴群大小介於16-38隻間，平均猴群大小為24隻；建議天祥地區採分區管理，分成人猴衝突熱區，緩衝區與自然獼猴活動區，提供經營管理相關建議。

▲以圖文並茂及深入淺出的方式，解說太魯閣獨特的植物故事。

壁報檔、簡報檔及不含轉化成出版品之成果報告 太管處官網提供下載參考

本次成果發表會分享三篇，壁報檔及簡報檔放置於本處官網提供連結。另不含轉化成出版品之成果報告亦提供報告書之連結。讓更多關心太魯閣國家公園文化歷史、生態保育的朋友們，能透過計畫主持人的精彩簡報及成果報告，瞭解各項保育研究新知。

除了各項不含轉化成出版品之成果報告可在本處官網/生態保育/研究調查報告 下載閱覽外，另在本處官網/生態保育/保育工作及粉絲頁也有刊載成果報告之壁報檔，歡迎大跟著研究團隊一起探索繽紛的太魯閣。

