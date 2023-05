換20多名醫生都找不到　女眼睛「離奇卡石頭54年」終於被取出！

▲女子眼睛卡石頭長達50多年。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

西班牙一名女子小時候眼睛被小石頭擊中,然而就醫檢查卻都找不出來,還質疑她精神狀態有問題,石頭就這樣卡在眼中長達54年,如今石頭終於被取出,讓她氣得要向醫院提告。

西班牙62歲女子多米(Domi)表示,事件發生在1965年,當年8歲的她在田野玩耍時不小心撞到一塊大石頭,導致石頭小碎屑飛進她的眼睛,眼睛立即疼痛流血,然而她前去就醫,醫生卻完全找不到石頭。

I had a rock in my eye for 50 years — doctors dismissed my concerns https://t.co/VIMy9CJ6TQ pic.twitter.com/HseW1gKlYc