換20多名醫生都找不到　女眼睛「離奇卡石頭54年」終於被取出！

▲女子眼睛卡石頭長達50多年。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

西班牙一名女子小時候眼睛被小石頭擊中，然而就醫檢查卻都找不出來，還質疑她精神狀態有問題，石頭就這樣卡在眼中長達54年，如今石頭終於被取出，讓她氣得要向醫院提告。

西班牙62歲女子多米(Domi)表示，事件發生在1965年，當年8歲的她在田野玩耍時不小心撞到一塊大石頭，導致石頭小碎屑飛進她的眼睛，眼睛立即疼痛流血，然而她前去就醫，醫生卻完全找不到石頭。

I had a rock in my eye for 50 years — doctors dismissed my concerns https://t.co/VIMy9CJ6TQ pic.twitter.com/HseW1gKlYc — New York Post (@nypost) May 18, 2023

多米表示，多年來她一共看了20多名醫生，然而卻都找不到石頭，其中還有醫生質疑她精神狀態有問題、出現幻覺，終於在1996年進行超音波與CT電腦斷層時在眼中發現囊腫，2019年在馬德里南部巴達霍斯市(Badajoz)手術取出。

多米委屈表示，「我一共找過20多名醫生，他們都把我當作瘋子，每個人都只是參考之前醫生所開的報告而已」，讓忍受疼痛多年的她決定對醫院提出控告，最後法院下令Extremadura Health Service醫院賠償歐元9萬元（約台幣298萬元），整件事情才終於平息。