快訊／可以出門了！新竹市地下道完成排水　清淤後可通車

▲新竹市三姓橋（元培地下道）已完成抽水，目前進行環保局清淤。（圖／新竹市府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導
氣象局今晨發布大雷雨災防告警，新竹市連續下起強降雨，造成香山三姓橋地下道嚴重淹水，市府緊急搶通，稍早已完成排水，目前剩最後清淤階段即可恢復暢通。
這場大雷雨造成新竹縣市多處積水，香山高中早上7時許也緊急宣布學生暫停到校一日，至於教職員及老師可等道路搶通後再到校。
稍早9時許，新竹市府已公告三姓橋等淹水地地下道搶修完成。
▲▼全中興地下道已抽水完可通車。
▲新竹市三姓橋（元培地下道）已完成抽水，目前進行環保局清淤。（圖／新竹市府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導
氣象局今晨發布大雷雨災防告警，新竹市連續下起強降雨，造成香山三姓橋地下道嚴重淹水，市府緊急搶通，稍早已完成排水，目前剩最後清淤階段即可恢復暢通。
這場大雷雨造成新竹縣市多處積水，香山高中早上7時許也緊急宣布學生暫停到校一日，至於教職員及老師可等道路搶通後再到校。
稍早9時許，新竹市府已公告三姓橋等淹水地地下道搶修完成。
▲▼全中興地下道已抽水完可通車。
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