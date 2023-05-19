時雨量達106mm地下道淹水1m深　竹市府提醒：1小時內還有鋒面



▲因鋒面雷雨，新竹市多處地下道傳出淹水災情。（圖／香山高中洪碧霜校長提供）



記者陳凱力／新竹報導

中央氣象局今(19)晨4時39分，發布大雷雨災防告警，新竹市自凌晨3點25分持續強降雨，最大時雨量高達106mm，市長高虹安於今晨4時50分接獲通報立即應變指揮，並與消防局長李世恭及同仁赴現場勘查各地積淹水情形。

消防局表示，突來的雨量已超過本市排水系統負荷，也造成目前轄內多處積淹水，護城河周邊及太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道等多處地下道積淹水，水深約100公分，已全力進行抽水排除中。

教育處表示，香山高中因為元培地下道及柑林溝地下道積水無法通行，為顧及學生安全，及校車接送學生上下學安全，故宣布停課，目前消防局積極處理抽水中，另高峰國小及培英國中原先有停電狀況，惟目前皆已復電，培英國中地下室嚴重積水，市府也將持續協助排除。

市府提醒，目前本市上空對流雲系已開始減弱並逐漸移出，降雨已有趨緩，但未來1小時內將有鋒面接近，仍有陣雨或短暫雷雨，時雨量降至20-40毫米，請市民出門務必小心，注意安全，市府團隊將持續排除各處積淹水災情。

▲突來的雨量已超過本市排水系統負荷，也造成目前轄內多處積淹水，目前市府正全力進行抽水排除。（圖／新竹市府提供）