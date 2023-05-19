新竹市區淹水「人行道花圃變小島」　5地下道水深100公分

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市自今日（19日）凌晨3點多開始下起強降雨，各地紛紛傳出淹水災情。新竹市議員曾資程在臉書公開市區育賢里的淹水情況，只見東門國小的人行道已被水淹到看不見路面，花圃彷彿變成一座小島。新竹市長高虹安一早也在臉書發文提醒市民注意安全，太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道等地積淹水，水深已約100公分。

▲人行道被水淹沒。（圖／翻攝自Facebook／新竹市議員曾資程，下同。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹市議員曾資程19日清晨6時在臉書發文，表示新竹市區淹水嚴重，請市民早上出門注意安全，並公布育賢里深夜的淹水情況照片，只見東門國小校門口旁邊的人行道已經被水淹到看不見路面，花圃彷彿變成一座小島；此外，中華路一段105巷附近的水溝也被水灌滿，直到上午7時許仍未消退，混濁黃水溢出，造成路面積淹水。

▲東門國小周邊的淹水情況。

新竹市長高虹安19日早上也在臉書發文表示，突來的雨量已超過本市排水系統負荷，造成目前轄內多處積淹水，護城河周邊及太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道等多處地下道積淹水，水深已約100公分。

高虹安強調，市府團隊嚴陣以待，已將上述地下道封鎖，確保用路人安全，請市民避開該路段，勿強行通過，若行經低窪地區或周邊，也請務必小心，市府團隊也已啟動各式抽水設備進行排除中，以減少因積淹水可能帶來的災情。

▼竹北中和街地下道淹水。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）