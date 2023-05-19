　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭廉航行李超重！妹子「狂穿6kg衣服」上身超糗　最後仍挨罰

記者張方瑀／綜合報導

現在許多人都喜歡搭乘廉價航空出國玩，而廉航對於行李的重量和大小都有相當嚴格的限制，澳洲就有2名女子因為行李超重，直接在機場將15件衣服穿到身上，甚至把iPad塞進褲子裡面，整體重量將近6公斤，但最後兩人的行李還是超重了，被罰款65澳元（約台幣1350元）。

根據《鏡報》報導，現年19歲的亞莉安娜（Adriana Ocampo）與友人愛蜜莉（Emily Altamura）在3月20日搭乘捷星航空（Jetstar）準備從墨爾本飛回阿德雷德（Adelaide），當時兩人只買了7公斤的手提行李，結果亞莉安娜的行李卻重達12.5公斤，遠遠超過規定上限。

兩人原本想賭運氣過關，但地勤卻嚴格執行一件件秤重，兩人只好在機場裡將行李打開，把一件件衣服穿上身，再將一堆物品放到衣服口袋裡面。最後兩人共穿了15件衣服，包含多件T恤、外套、毛衣和長褲，甚至還把iPad塞進褲頭裡，總重量達5.89公斤。

結果兩人就算穿了將近6公斤的衣物在身上，行李還是超重1公斤多，兩人只好各付65澳元的罰款。亞莉安娜後來向媒體表示，被罰錢的時候排隊的其他乘客都笑了出來，「但他們看起來也不太開心，因為我們兩個害起飛時間延誤了。」

捷星航空發言人回應，也許兩人的自拍影片看起來很逗趣，但航空公司為了飛行安全，所以訂下了嚴格的行李重量限制，希望乘客都能遵守相關規定。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台灣人到日本旅遊　「1舉動」超級沒禮貌！
神秘老人攔下推銷「青銅古劍」　男子花2.4萬買下鑑定嚇傻！
獨／公私併首例！教育部通過「台科大併華夏」　最快本周宣布停招
快訊／「煙囪雲」驚人降雨攻進南部！　11縣市豪雨特報
12億新竹球場淹水了！漂浮櫃室內狂竄　辦公室全遭殃
高三男「擁5億房產」！　剛登記結婚就墜樓亡
快訊／捲入im.B詐騙案　陳歐珀鞠躬道歉了！
他怨75%機率下雨「卻出太陽」　被笑無知！真相臉腫了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球暖化！世界上逾半大型湖泊乾涸中　最新研究曝光

搭廉航行李超重！妹子「狂穿6kg衣服」上身超糗　最後仍挨罰

面試後婉拒工作「竟被討148元咖啡錢」　他傻眼PO網：第一次遇到

真實版SOD！　日本25歲女消防員多次「深夜激戰」男同事

3歲娃餓死公寓遺體腐爛　外婆「調包女嬰」無罪定讞

主人過世！狗狗雨中「咬著心愛玩具」惹鼻酸　獲救仍抱娃睡才安心

超幸運！女花30元買彩券　「獎金狂翻50萬倍」抱回1550萬元大獎

尖峰時刻活春宮！駕駛座「纖腰美背激情上下」　通勤族傻眼

美髮師「遭比特犬攻擊」全身縫100多針！　牠早有前科

快訊／澤倫斯基將赴日「親自出席G7峰會」　開戰後首訪亞洲

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

北京實測花現金

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

全球暖化！世界上逾半大型湖泊乾涸中　最新研究曝光

搭廉航行李超重！妹子「狂穿6kg衣服」上身超糗　最後仍挨罰

面試後婉拒工作「竟被討148元咖啡錢」　他傻眼PO網：第一次遇到

真實版SOD！　日本25歲女消防員多次「深夜激戰」男同事

3歲娃餓死公寓遺體腐爛　外婆「調包女嬰」無罪定讞

主人過世！狗狗雨中「咬著心愛玩具」惹鼻酸　獲救仍抱娃睡才安心

超幸運！女花30元買彩券　「獎金狂翻50萬倍」抱回1550萬元大獎

尖峰時刻活春宮！駕駛座「纖腰美背激情上下」　通勤族傻眼

美髮師「遭比特犬攻擊」全身縫100多針！　牠早有前科

快訊／澤倫斯基將赴日「親自出席G7峰會」　開戰後首訪亞洲

快訊／特斯拉國1撞護欄...小小兵露營車追撞　車主是YouTuber傑克

全球暖化！世界上逾半大型湖泊乾涸中　最新研究曝光

台人可赴陸旅遊！觀光航空族群嗨漲　寒舍、夏都衝漲停

俄烏會不會走上談判桌？　中國積極向雙方遞出橄欖枝

大陸開放台灣團客！業者欣喜：首波鎖定一線城市　4家旅行社行程曝

3房開1300萬　他見同社區實價驚「能砍3百萬？」專家點頭了

住院患者「院內交叉感染」病危！蘇一峰：病房、門診都沒分流

餐館活魚一躍進電鍋「瞬間被煮熟」 「意外加料」網傻眼：絕對新鮮

烏干達孤兒捕手逆境抱棒球夢　「背輪胎練球」影片獲大聯盟注意　　

國泰航空學生專享優惠機票　全球66航點最高7折、再享行李等優惠

國際熱門新聞

女網紅失蹤3周　陳屍路邊「身旁6具屍體」

女遭性侵當下自衛「殺害男人」遭判6年徒刑

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

吃半顆威而鋼送命！他全裸陳屍情趣旅館　賣淫妹落跑

指甲突然出現一條線　女意外被美甲師救命

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

AI取代一切工作　馬斯克建議孩子做2件事

即／南太平洋島國7.7強震　發布海嘯警報

當俄國傭兵領6.9萬　男被判刑10年

活春宮！駕駛座「纖腰美背激情上下」

人妻拒絕離婚　趁丈夫睡覺「剁下命根」

英國前首相秀台灣國旗　「用盡全力挺台」

英國女王國葬帳單出爐　62億元全民買單

她看牙遭醫師「掏生殖器」抵臉頰！

更多熱門

相關新聞

若台海爆衝突　智庫：僅澳、日、星能支援

若台海爆衝突　智庫：僅澳、日、星能支援

美國智庫最新評估報告指出，若是印太地區發生衝突，美國在該地區的主要夥伴與盟友們是否願意提供空軍支援。結果發現，僅有澳洲、日本和新加坡能在重大衝突時提供美軍援助，但礙於國內政治或法律問題，恐怕無法即刻給予支援；而南韓不會介入韓半島以外衝突。

粉絲斗內6萬元看她肉戰片　竟然是繼父

粉絲斗內6萬元看她肉戰片　竟然是繼父

網紅機場被攔　竟是「整太多次」護照認不出

網紅機場被攔　竟是「整太多次」護照認不出

拜登協商債限打亂行程　QUAD峰會從雪梨改日本舉行

拜登協商債限打亂行程　QUAD峰會從雪梨改日本舉行

女雙子宮同時懷孕　奇蹟產下雙胞胎

女雙子宮同時懷孕　奇蹟產下雙胞胎

關鍵字：

廉航廉價航空捷星航空澳洲紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時　警戒區出爐

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

即／雷雨狂灌！桃園疑變電箱爆炸多地停電

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面