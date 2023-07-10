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22歲辣妹辭掉工作...轉戰成人界　一個月賺200萬

辭掉托兒所工作…22歲辣妹轉當「成人產業創作者」　1個月爽賺200萬

▲紐西蘭一名妹子，原本在托兒所工作，後來轉換跑道當成人產業創作者。（圖／翻攝自cutestsoccergirl TikTok）

圖文／CTWANT

有時候只是一個改變，就足以影響整個人生。紐西蘭有一名22歲妹子，原本在托兒所工作，後來放棄了這項職業，轉而成為一名成人產業創作者，靠著出售性感照片和影片，光是1個月就可以賺5萬英鎊（約200萬新台幣），十分驚人。

《每日星報》報導，目前居住在英國的潔絲（Jess-Rose）原本在托兒所工作，每周只能賺250英鎊（約1萬新台幣），因此她決定辭掉工作，進入成人產業，以賺得更多的錢。幸運的是，家人和朋友都很支持她，「如果沒有我的朋友，我就沒辦法做現在這些事」，現在不僅擁有可觀的收入，還比以前有更多閒暇自由的時間。

潔絲深受許多粉絲喜愛，人氣超高。（圖／翻攝自cutestsoccergirl TikTok）

▲潔絲深受許多粉絲喜愛，人氣超高。（圖／翻攝自cutestsoccergirl TikTok）

潔絲分享工作內容，透露曾到西班牙馬貝拉的一座別墅旅行，在那邊進行專業的拍攝，內容會被擁有大量粉絲的成人社交媒體分享，讓創作者獲得更多的曝光度。她認為，保持自己的獨立性很重要，「利用身體，製作想要的內容」，並提醒年輕創作者，在加入團隊前，應該先自己嘗試。

除了成人產業的社群，潔絲在抖音（TikTok）平台上吸引488000名粉絲追隨，因為與性感足球相關的內容而爆紅，也可以看出她轉換跑道相當成功。

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