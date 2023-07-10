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果汁廠輸送帶撿水果　女員工頭髮卡住「頭皮整塊扯下」抬頭崩潰

▲▼ 飲料工廠,輸送帶,果汁,果汁工廠,生產線。（圖／CFP）

▲女子的主要工作是排除輸送帶堵塞情況及撿起掉落的水果，沒想到發生意外事故。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲知名飲料製造商尼佩斯（Nippy's）的工廠2020年發生事故，年僅18歲女員工伸手撿起掉落的水果時，頭髮被機器卡住，導致她的頭皮整片被扯下。依據外媒稍早消息，這間公司必須支付12萬澳幣（約新台幣250萬元）罰金。

綜合澳洲新聞網、澳洲廣播公司等報導，這名18歲女員工輪班時必須來到水果清洗、分級的機器旁邊，她的主要工作是排除輸送帶上堵塞情況及撿起從輸送帶上掉落的水果。已知她及其他員工先前多次完成上述任務，並未發生問題。

只不過在2022年11月，當她撿起掉落的水果時，頭髮被卡進正在運轉的機器中，結果整個頭皮都被扯下來。這名女子回憶起事發當時的那一刻稱，她不但必須承受身體上的疼痛，也忍受著抬頭親眼看見自己的頭髮與頭皮掛在機器上的恐懼，還以為要死了。

事發後，女子頭皮移植手術失敗，後續接受多次外科手術，持續進行治療。已知公司高層在事發24小時內有向家屬道歉，立即提供2500澳幣經濟援助，之後又給予2500澳幣協助治療期間的交通費及住宿費，並於事發隔日進行風險評估，進行安全升級。

南澳洲就業法庭的線上判決指出，這起事件對受害者與其家人、伴侶、朋友均產生深遠影響，人員受傷風險可預見，且公司2013年安全審查就曾建議加裝更多防護措施，但公司最終卻未能採取預防措施。報導指出，尼佩斯Waikerie Producers Pty Ltd必須繳納12萬澳幣罰金，並支付法庭費用。

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