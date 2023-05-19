竹北天坑吞特斯拉又偷灌漿「罰18萬」挨轟　楊文科曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁路面日前發生塌陷，巨大坑洞甚至吞掉一台全新的特斯拉，掀起社會各界關注。新竹縣政府已勒令停工，建商以「搶險補強」為由再次動工灌漿，結果挨罰總計18萬元。不過，有民眾認為罰責輕太輕，新竹縣長楊文科親自回應，因為現有《建築法》規定裁罰最高就是3萬元。

▲被天坑「吞掉」的特斯拉。（圖／車主提供）

「豐采520」建案鄰近莊敬六街道路4月27日發生坍塌，新竹縣政府依違反《建築法》開罰，同時勒令工地停工，並在5月10日的會議上，要求豐邑建設在10天內（5月19日前）提報救災搶險計畫。

然而，新竹縣政府工務處18日一早接獲民眾通報，指出建商在18日凌晨擅自動工，往工地地下室灌漿。豐邑建設聲稱，是因為工地內有部分進度已完成綁紮鋼筋，為了救災搶險必須灌漿。

▲建商被勒令停工仍在未經同意的情況下，對地下室灌漿。（圖／翻攝自Facebook／楊文科，下同。）

針對建商的行為，工務處認為已違反《建築法》63條及68條第1項規定，因此對建案起造人、承造人及監造人開罰總計18萬元。新竹縣政府也勒令豐邑建設在新竹縣的所有建案，即日起無限期全面停工。

不過，有部分民眾質疑，縣府對建商的罰責太輕。對此，縣長楊文科18日親自透過臉書回應，因為現有《建築法》規定裁罰最高就是3萬元，縣府已參考外縣市自治條例，研議修訂調高裁罰，或是採取一事多罰，另外，也會研擬公布有不良紀錄的建商，並統計歷年裁罰名單，視可行性來披露在官網專區，希望能有效懲誡建商。

▲竹北天坑處理時程表。

楊文科強調，為了讓周邊住戶安心，縣府已下令建商必須在10天內提出災害搶險搶修計畫，包括一旁「大有可為社區」的居民訴求，例如地質鑽探、周邊建物結構安全鑑定與整體區域改善等等都要列入，只要任何一項未達到安全標準，就不准復工，若未與周邊住戶達成鄰損和解，也不會發出使用執照。

楊文科承諾，縣民的安全縣府會強力把關，他也會要求工務處持續以縣民的訴求為出發點，嚴格監督建商，讓縣民的生命財產獲得保障。