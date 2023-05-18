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社會 社會焦點 保障人權

「豐采520」未通報卻灌漿　建商喊冤「搶災」遭竹縣府打臉

▲▼竹北豐邑520。（圖／新竹縣府提供）

▲豐邑建設聲稱今日凌晨施工是為了搶災，該說法遭縣府打臉。（圖／新竹縣府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁路面日前塌陷後，遭新竹縣政府勒令停工並裁罰，縣府原本要求在19日前提報搶險計畫，不料該工地在今（18日）凌晨擅自動工，縣府工務處聞訊後立刻通報新竹地檢署，新竹縣長楊文科也勒令建商豐邑建設在新竹縣所有工地共4個，即刻起全面無限期停工！

縣府工務處表示，今早接獲民眾通報後，隨即由建築管理科趕赴現場了解情況，同時也請道路主管機關竹北市公所，針對建案周邊提出道路應變方案，希望市公所配合，一起為縣民安全把關。

▲▼竹北豐邑520。（圖／新竹縣府提供）

▲▼縣府表示，5月10日的會議上要求豐邑建設於19日前提報救災搶險計畫，不過至今仍未收到提報審查，因此縣府根本就未同意施工。

▲▼竹北豐邑520。（圖／新竹縣府提供）

▲▼竹北豐邑520。（圖／新竹縣府提供）

工務處了解，豐邑建設在凌晨未經通報核准，擅自於建案工地地下室灌漿。針對豐邑建設聲稱，是因工地內有部分進度已完成綁紮鋼筋，而為救災搶險必須灌漿，但縣府已在4月27日道路坍塌後，勒令該工地停工，並在5月10日會議上，要求豐邑建設於10日內、5月19日前提報救災搶險計畫，不過豐邑建設至今尚未提報計畫供縣府審查，因此縣府並未同意建商施工。

建商今日擅自施工，已違反《建築法》等相關規定，縣府將會加重開罰外，也將正式發文給建商，勒令其於新竹縣的所有工地，即日起全面停工。

工務處強調，豐邑建設在19日前，仍需提報搶險計畫，交由專案小組委員審議，通過後，將請豐邑盡速依通過計畫執行辦理；若未通過，將持續全面停工。針對該建案工地的工安管理，縣府將會更嚴格要求並把關，以確保縣民的生命財產安全。

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