桃竹45萬戶今起停水39小時！張善政：維修工程進度超前

▲桃園大停水，張善政透早視察三坑抽水站。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台水公司第二區管理處辦理桃園市龍潭三坑抽水站等五合一工程施工，桃園市12個行政區今、明兩天，進行大停水，最長時間有39個小時。市長張善政今天7點30分由台水公司胡董事長等相關人員陪同，視察三坑抽水站等五合一工程施工進度指出，面對大停水市府以如臨大敵的心態面對，期該維修工程完成後，無預警的停水事件不再發生，供水品質穩定。

張善政指出，龍潭三坑抽水站等五合一工程施工，依照目前進度甚至有超前，希望工程能在今天完成，明天儘早覆水；而市府在這次大停水，和台水公司在停水區域共設置70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站及開放水井32口，提供民眾就近取水，各供水站及水井於停水開放期間，為15日上午8時至晚上9時及16日上午8時至下午4時。



台水公司表示，桃園市龍潭三坑抽水站等五合一工程施工，所轄桃園市、新竹縣將自15日0時至16日下午3時停水39小時，受影響地區包括桃園市楊梅區等12行政區約39萬戶，以及新竹縣湖口鄉等4鄉鎮約6萬戶，停水影響戶數總計約45萬戶。

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台水公司公告停水及降壓區域，包括桃園市13個行政區僅龜山區沒停水，其它行政區以南桃園為主，包括楊梅、平鎮、中壢、觀音、大園、蘆竹、龍潭、大溪、八德等行政區，其餘桃園、復興區各1里、蘆竹區2里，共計304個里。