獨／亞航故障「送客住漢來＋包三餐」　網酸爆：廉航比精品航空大氣

▲亞洲航空因飛機設備故障返航高雄。（圖／翻攝自FlightAware）

記者李宜秦／台北報導

亞洲航空（AirAsia）AK171原訂今日14:05自高雄飛往吉隆坡，卻因飛機液壓系統故障返航高雄，亞航證實，已將機上138名顧客（含2名嬰兒）安排入住高雄漢來酒店，同時提供今日晚餐與明日早、午餐。相比前期的星宇航空日本延誤事件，當時旅客只能夜宿機場，PTT旅客笑稱「怎麼廉航比精品航空還要大氣」。

亞航AK171原訂今日14:05自高雄飛往吉隆坡，不料PTT網友表示，該機因液壓系統故障返航高雄，並已於今日14:41降落高雄，該網友指出，「我是飛機上的苦主，以前有遇鳥擊問題，液壓感覺沒有這麼可怕，但是飛機應該是重量上限，落地速度蠻快的」。

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對此，亞航證實，已將機上138名顧客（含2名嬰兒）安排入住高雄漢來酒店，同時提供今日晚餐與明日早餐，午餐則提供便當。明日將自吉隆坡機場派遣空機來載運旅客，預計明日14:10起飛，未提供旅客退票服務。

▲亞航AK171原訂今日14:05自高雄飛往吉隆坡，不料PTT網友表示，該機因液壓系統故障返航高雄，並已於今日14:41降落高雄。（圖／翻攝自FlightAware）



而星宇航空近期發生日本延誤事件，當時上百名旅客因無法回台，星宇也未提供住宿，導致旅客只好夜宿機場，因人力不足，星宇航空董事長張國煒也連夜搭乘廉價航空赴日開機，PTT網友也挖出張國煒十年前聲稱「廉價航空就是一個虛榮的東西，日子也不能改對不對，什麼都不行，然後飛機延誤了也沒東西吃，去按鈴申告也沒有用，因為廉價航空就很皮」，嘲諷他被自身言論打臉。

針對亞航延誤事件，PTT網友紛紛留言「有飯店的話大勝很皮的廉航」、「亞航不是廉航？還有住宿喔，這麼佛」、「安排住宿也太棒了吧」、「有飯店還有餐飲？哇靠，比精品航空還厲害的程度了」、「亞航了不起、負責，反觀某公子賭輸了還公然說謊」、「反觀某精品航空」、「驚品航空發睡袋，廉價航空住飯店」、「廉航打趴精品航...還住五星飯店，而且居然本地人也給住宿」。

有機上旅客表示「現在知道就是改到明天同一時間，會有飯店， 晚餐跟早餐，同一張訂單的來回機票全部免費更改，會退一定的點數補償，暫時來講屌打我遇過班機延誤的處理方式，尤其是高雄人也給飯店，對亞航大改觀」。