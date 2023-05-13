獨／航班延誤事件！星宇火速開鍘「成田機場經理遭撤換」

▲星宇航空成田航遇怪風延誤7小時，後續班機旅客也受影響在機場夜宿。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空討論區）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空5月6日飛成田班機降落時遇上怪風延誤7小時，拖累後面航班延誤，後續加上併班、組機員超時，及機場宵禁，導致300多名旅客滯留機場過夜，星宇航空內部除檢討SOP作業流程、突發事件應變外，也火速將日籍成田機場經理調職，調派其他人選。對此，星宇航空表示，已針對各項流程環節全力補強。

星宇航空班機JX800在成田機場遇上嚴重側風，重飛3次加上轉降名古屋機場，最後順利降落成田機場已延誤7小時，連帶後續航班受到影響，雖先是天候影響，不過後續因調度失利，加上機組員超時、機場宵禁等影響，300多名旅客滯留機場過夜，引爆民怨，星宇航空董事長張國煒親上火線飛往日本處理，宣布來回機票全額退費，也創下航空業賠償首例。

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由於各界檢討聲浪不斷，除民航局已介入調查外，星宇航空也進行內部相關流程檢討，昨(12日)更傳出星宇航空成田機場經理遭開除，被要求交出識別證，不過星宇航空表示，內部作業流程改善、優化考量，成田機場經理調職，另外改派適當人選。

對此，星宇航空表示，成田機場事件後，內部積極檢討和優化各項環節和作業流程，成田機場作業有需要改進的地方，因此進行適當人事調整，以及進行作業流程和服務環節調整，避免類似情況發生，保障旅客權益。