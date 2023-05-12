星宇航空航班成空中監獄！空服員超時14小時　工會：已申請勞檢

▲空服員工會對星宇航空日前日本航班延誤申請勞檢。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空5月6日JX800台北－東京班機在成田機場遇嚴重怪風，不但該班機延誤7小時，後續更因為調度失當造成後續JX801、JX803兩架返台班機延誤，旅客被迫在成田機場過夜，空服員第一線面對旅客成砲灰，桃園市空服員工會表示，經確認空服員有超時12小時情況，已申請勞動檢查，籲桃園市開罰。

星宇航空班機在成田機場遇上嚴重側風，重飛3次才終於成功降落，期間曾轉降名古屋機場，該機延誤約7小時，造成延誤連鎖效應，卻因為星宇航空調度失利，機組員超時得從台北另調一組機組員飛成田，又趕不上成田機場宵禁，未盡早決定簽轉旅客和安排飯店住宿，旅客被迫在機場過夜，引爆民怨。

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原定6日晚上11時40分桃園飛美國洛杉磯的JX0002班機，也因為沒有飛機被迫取消航班，航班延遲到7日晚上11時40分起飛。另一班JX002飛往洛杉磯班機也延誤起飛，還有網友爆料起飛前不久才告知飛不了。

一連串事件不但讓星宇航空空服員站在第一線面對民怨，成為砲灰，日本航班更出現違規超時爭議，桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，空服員工會已經申請勞動檢查，確定星宇航空空服員超時，工時超過12小時，其中1組人更超過14小時，雖中間有休息，但仍違反勞基法12小時規定，呼籲桃園市政府可以做出正確裁罰。