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打臉張國煒！成田機場回覆信件曝光　沒同意星宇延後宵禁

▲▼成田機場回覆旅客從未允許星宇航空豁免宵禁規定，也未允許起降，相關信件曝光。（圖／讀者提供）

▲成田機場回覆旅客從未允許星宇航空豁免宵禁規定，也未允許起降，相關信件外流曝光。（圖／讀者提供）※點圖放大

記者李姿慧／台北報導

星宇航空5月6日飛成田班機降落時遇上怪風延誤7小時，因調度失利加上宵禁，拖累後面2航班300多名旅客滯留機場過夜，星宇航空董事長張國煒親上火線赴日，並聲稱成田機場原願意讓星宇在宵禁時間起飛，不過卻臨時反悔。有民眾近日寫信給成田機場獲回信，信中否認允許星宇在宵禁時間起飛。

星宇航空日前成田班機嚴重延誤，300多名旅客滯留成田機場過夜，引爆民怨，星宇航空董事長張國煒親自赴日危機處理，更當面向乘客道歉，更傳出張國煒向旅客聲稱成田機場因強風關係原本願意「開特例」。

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張國煒對旅客說明，成田機場原本願意讓星宇能在日本時間凌晨0時30分(宵禁時間)起飛，之後又反悔改為凌晨0時關閉機場，才會讓旅客連離開機場時間都沒有。不過星宇航空事後曾坦言，成田機場沒有任何承諾，雙方未達成協議，星宇遵照指示辦理。

近日也有旅客寫信給成田機場詢問宵禁一事導致星宇航空嚴重延誤，成田機場也回信給旅客，強調成田機場從沒安排星宇航空班機豁免宵禁規定，也沒有允許星宇航空在宵禁時段營運，該封信也曝光外流瘋傳，再度打臉張國煒第一時間對旅客說法。

對此，截至截稿前星宇航空尚未有回應。

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