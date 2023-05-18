台南顏面整修工程延宕5年　郭國文批行政怠惰嗆送懲戒究責

▲百年歷史的台南火車站古蹟修復案整修工程延宕5年，立委郭國文批行政怠惰嗆究責送懲戒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對將近百年歷史的台南火車站古蹟修復案，原先預期在2021年完工，在2022年因變更設計遭文化部停工後，至今仍未有進展，立委郭國文18日偕同台南市議員沈震東、黃肇輝、蔡筱薇、蔡麗青，邀請中央官員南下會勘。

郭國文表示，台南火車站是全國唯一有旅館設施的車站，自己早在2017年陪同時任立委、現任台南市長黃偉哲會勘；同年11月台鐵發包，但沒想到時隔5年依舊未完工，甚至遭監察院糾正後，至今仍未見改善處置，郭強調，本案該罰就罰，該究責懲處，絕不縱放。

根據台鐵局的說法，目前已和前廠商解約，並由第三方單位進行鑑定清算，而後續的PCM專案管理部分，將在2個月內完成決標，讓後續的施工能在近年底發包，預計在2025年底完成。

黃肇輝表示，本案設計監造公司所發生的問題，早就應及早因應，現在市府應配合台南400，在最短時間內要求提出解決之道。沈震東則說，明年台灣燈會在台南舉辦，作為門面的台南車站，卻因工程延宕，監造單位在過程中空轉，令人遺憾。蔡麗青強調，年底才有發包，各局處辦事效率令人憂心，對台南火車站工程延宕須究責。

郭國文總結說，除了要求台鐵局兩個月內決標PCM外，並將嚴格監督台鐵在年底順利發包，同時，文資局應協助進行文化資產鑑定，否則依照原本的程序，恐怕會使工程延宕。另外，公務人員怠惰問題也要送懲戒委員會，審計部若在過程中發現瑕疵違規，也應提出完整報告。

最後，郭國文強調，明年府城建城400年要顧及台南顏面，必須在保障安全狀況下，盡早拆除火車站的鷹架，讓樓地板能呈現。郭要求相關單位於1週內給予答覆，也會緊盯後續進度。