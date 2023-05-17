▲報稅旺季詐騙多，中嘉寬頻-北健教長輩查證防詐。（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著科技與網路進步，近年來，不僅假訊息跟假新聞滿天飛，詐騙案例手法也日新月異！如何在收到訊息後有正確的媒體識讀觀念，針對目前正值報稅旺季，詐騙簡訊四處流傳，中嘉寬頻-北健特別到桃園市桃園區三民里關懷據點，結合趣味小遊戲帶長輩們了解媒體識讀與自保的反詐騙知識，讓長輩們輕鬆學會如何辨別假訊息。

桃園區三民里長康進旺表示，現今資訊傳播速度很快，一不小心就容易上當受騙，教導長輩們了解媒體識讀與自保的反詐騙知識，保障長輩們的財產安全。戴奶奶表示，這次學到很多知識，如果不懂要請教里長或165反詐騙，而且遊戲很好玩，希望北健下次可以再來；陳奶奶則信誓旦旦地說，她從來沒有被詐騙過，因為他們打來她都不理或直接掛電話，也說活動非常有趣。

中嘉寬頻-北健總經理許巧妮說，北健身為在地媒體、深耕桃園超過20年，平時除了舉辦公益活動，也積極深入社區與學校舉辦媒體識讀講座，這次特別來到桃園區三民里舉辦媒體識讀課程，透過淺顯易懂的課程，教導爺爺奶奶們學習思辨能力及分辨假訊息的方法，並藉遊趣味活動加深記憶，最後也送給長輩與志工每人一瓶懷舊彈珠汽水為活動畫下句點，未來北健也會持續辦理媒體識讀講座、善盡地方媒體責任。