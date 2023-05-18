隱藏美食！漲價後「雞排仍只要45元」　當地人哀喊：別再報了

▲夜市竟出現45元銷魂雞排。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

隱藏版雞排！一名男網友透露，之前去夜市買到40元雞排，如今隔半年變成一片45元還是超佛心，文章曝光後，引來全場網友狂問地址，「馬上去買十份」、「好奇哪一個夜市？」另還釣出當地人求低調，「欸～這家很好吃，別再報導了嗚嗚！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，半年前去逛夜市時，看到一家炸物攤商招牌寫著「香雞排40元、超大熱狗30元」，如今隔半年再去買，發現老闆公告3月24日起調漲5元。

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主因是物價調漲，因此老闆換了新布幕，變成「香雞排45元、超大熱狗35元」。對此，原PO故意發文反諷笑虧，「現在已經漲成45元了，物價真的越來越離譜！」

▲調漲5元，老闆還是超佛心。（圖／翻攝爆廢公社）



文章曝光後，引來一票網友暴動狂問，「我家附近賣80元」、「到哪裡去買45元的雞排？現在外面都至少75起跳了耶」、「45元真的太貴了，地址是哪」、「45元好便宜，我家這3年前已50元了 年前漲到75元了」、「還吃得到45元雞排，老闆真是佛心」、「發文不附地址地點，安捏母湯喔」。

當地人崩潰喊低調，「欸～這家很好吃，別再報導了嗚嗚」、「這宜蘭流動夜市的香雞陳」、「桃園70-80元，台北65-75元，宜蘭有45元的已經很佛」、「好吃耶～從30元吃到45元的宜蘭人路過」。對此，原PO也解答沒錯，佛心攤商出沒在「宜蘭清溝夜市」。

▼一票吃貨求朝聖。（圖／翻攝爆廢公社）

