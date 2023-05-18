軍公教明年調薪　行政院：正面態度看待

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

財政部次長阮清華昨在立法院表示，軍公教若調薪3%，財政應可以支應，引來外界猜測這是否就是最終的調幅。對此，行政政院發言人林子倫18日主持院會後記者會表示，政府非常感謝軍公教的付出，對於明年軍公教的調薪，行政院持續在精進研議中，會持正面態度看待。

關於軍公教調薪議題，林子倫說，政府非常感謝軍公教的付出，這次能過度過百年大疫、經濟成長表現亮眼，軍公教的配合跟貢獻功不可沒。

林子倫指出，行政院在2018年為了帶動民間薪資成長還有刺激內需，已經做了軍公教調薪的3%，2022年為肯定軍公教在防疫、紓困振興政策的付出，調了4%，是25年來最高的一次，「對於明年軍公教的調薪，行政院持續在精進研議中，會持正面態度看待」。

另外，今年全年有多達6次的補班，為史上最多，大大影響到國人的生活作息，引發不少民怨。人事行政總處日前已研擬包括維持現狀、三節加清明與兒童節彈性放假、三節（春節、端午、中秋）彈性放假、小年夜與清明節彈性放假、僅小年夜彈性放假等5種方案，於4月底送行政院。

對此，林子倫說，人事總處已經蒐集很多建言、開很多場討論會，很多方案目前正在進行討論中，政府會持續傾聽各方的意見，近期若定案會適時對外公布。