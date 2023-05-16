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誠品疑涉個資外洩　陳建仁指示：及早調查、加重處罰

▲▼陳建仁今(16)日視察交通安全系列活動「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站」。（圖／行政院提供）

▲陳建仁視察交通安全系列活動「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

誠品生活疑似個資外洩！日前有民眾在誠品網路書店購買書籍《阿共打來怎麼辦》，不料卻接到「統戰市調」電話關切為何要買內容「不恰當」的書，引發討論。對此，行政院長陳建仁16日指示相關部會「及早調查、正確處理、加重處罰」，讓個資的安全能夠得到更好的保障。

陳建仁表示，個資的保護確實是相當重要，行政院升級推動「打詐行動綱領1.5版」以來，就是希望能夠透過各樣的方法來做好打詐防治的工作。在個資安全的部分，只要發生任何個資安全問題，一定會請相關部會趕快展開行動，「我們是希望能夠及早調查，而且正確處理，並且加重處罰，透過這樣的方式，使得個資的安全能夠得到更好的保障」。

陳建仁說，在打詐的方面，也希望透過「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」的方式，3個層面來加強防詐情形，就是包括了「減少接觸」、「減少誤信」、以及「減少損害」這3方面來努力，政府一定會從個資保護上，來使得每一個民眾都得到很好的保障，更重要也可以阻斷認知作戰所帶來的攻擊。

至於和碩董事長童子賢指應該重啟核一、核二，強調危害地球的不是核能。陳建仁說，尊重各界對於台灣能源發展的意見，但是政府在這段時間都是以很審慎的態度來規劃台灣的能源發展。在能源發展的過程當中，已經很順利地來因應國際社會的趨勢，「非核家園」本來就是台灣很重要的一個共識，而且也是社會趨勢、整個世界的趨勢。

陳建仁強調，政府在這幾年來積極發展綠能，在風能、太陽能的發展上，確保台灣能源供應的充足，而且安全永續還有發展，所以在這一方面，政府會繼續來努力，使得台灣的能源供應能夠在「非核家園」的計畫下，仍然能夠達到一個永續供應的目標。

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