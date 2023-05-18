中亞峰會前夕習近平與哈薩克總統會談　發布聯合聲明論及台灣

▲習與哈薩克總統會談。（圖／翻攝自外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸今年首場主場外交活動「中國－中亞峰會」18、19日於陝西西安舉行，其中，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）已於17日抵中展開3天的國事訪問行程。同日，托卡葉夫與大陸國家主席習近平於西安進行會談，會後雙方共同發表3千多字的聯合聲明，其中提到了台灣。

5月17日下午，習近平在西安同來中國出席中國－中亞峰會並進行國事訪問的哈薩克總統托卡葉夫會談。會談後，兩國元首簽署了《中華人民共和國和哈薩克共和國聯合聲明》，共同見證簽署經貿、能源、交通、農業、互聯互通、人文、地方等領域多項雙邊合作文件。

會談中，習近平以「好朋友、好兄弟、好夥伴」形容中哈關係，他指出，中國正在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，哈薩克正在建設快速發展、欣欣向榮的「新哈薩克」，兩國都處於發展振興的關鍵階段，將開啟新的「黃金三十年」，成為中哈命運共同體。

聲明稱，中哈將繼續深化政治互信，加大在涉及對方主權、安全和領土完整等核心利益問題上的相互支持，堅決反對外部勢力干涉兩國內政，堅決反對將人權問題政治化和搞雙重標準。雙方願加強反干涉、防範「顏色革命」領域合作。

聲明也說，哈方堅定奉行一中原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國大陸的唯一合法政府，台灣是中國大陸領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，不同台灣進行任何形式的官方往來，支持中國大陸政府為實現國家和平統一所作的一切努力。

托卡葉夫於會談中邀請了習近平赴哈薩克進行國事訪問，習近平也接受了邀請，時間則另訂。此前，習近平在新冠疫情後的首次出訪便選擇哈薩克作為第一站，當時習近平對外表示，「自新冠肺炎疫情發生以來，這是我首次出訪，我就選擇了哈薩克，這彰顯中哈關係的高水平和特殊性，體現了我們的深厚情誼。」