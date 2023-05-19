文夏故事館隆重開幕　黃偉哲邀請民眾520聽老歌喚起台灣美好記憶

▲台南市政府精心規劃籌設的「文夏故事館」，將在20日寶島歌王文夏冥誕當日，於他的出生地麻豆開幕，黃偉哲市長邀請民眾來閱讀這位寶島歌王的一生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府精心規劃籌設的「文夏故事館」，將在20日寶島歌王文夏冥誕當日，於他的出生地麻豆開幕，7大主題將以沉浸式體驗、影音同步技術，讓觀眾閱讀這位寶島歌王的一生。

20日除了市長黃偉哲親臨，也邀請文化部長史哲、文夏夫人文香及女兒文姬親臨揭牌；同時安排「寶島歌王懷念金曲音樂會」，由知名藝人陳明章、黃連煜、謝銘祐、文香演唱文夏膾炙人口的老歌。



本名王瑞河的「寶島歌王」文夏出生地在麻豆，於2022年4月辭世。台南市長黃偉哲感謝文夏帶給台灣人集體美好回憶，也肯定文夏對台灣民主的貢獻，特別指示應為文夏留下紀念，除了於去年9月於新營文化中心辦理「再見阿文哥」文夏紀念音樂會，更責成文化局積極規劃籌辦文夏故事館。而文化局也成功獲得文化部支持，爭取到補助經費2千萬預算，於總爺藝文中心設立文夏故事館，如今館舍整修完成正式開幕。





台南市政府文化局表示，出身麻豆的文夏，一生灌錄歌曲多達1200首，歌壇資歷超過一甲子，如〈媽媽請你也保重〉、〈黃昏的故鄉〉都是文夏為人津津樂道的經典歌曲。然而這段漫長歲月，同時也是台灣的「禁歌」時期，包含上述兩首歌曲，文夏共有多達99首歌曲遭禁，因此他除有「寶島歌王」的稱號外，也被稱為「禁歌之王」。他的台語歌陪伴每位走過民主轉型歷程的台灣人，度過那段風雨飄搖的日子。



「若想起故鄉，目屎就流落來，⋯⋯，媽媽請妳也保重」這首由寶島歌王文夏所填詞與翻唱的〈媽媽請你也保重〉在華人圈傳唱一甲子，但這首歌曾經遭警備總部用以軍人在軍中會想媽媽導致「懷憂喪志」禁唱30年；另外，大家耳熟能詳的〈黃昏的故鄉〉，當年也是封鎖的禁歌。





「文夏故事館」將細說從頭，帶領大家回到那個有歌唱不得的過往歲月、展現文夏唱遊人生的故事，以紀念文夏一生對台灣影視音文化的貢獻。展場規劃以劇場造景的方式表現7大「文夏人生主題」，以7位說故事的人利用影音同步技術，讓觀眾以沉浸式體驗閱讀這位寶島歌王，包含：文夏的房間、隨片登台的文夏、寶島歌王的歌仔冊、文夏的曲盤、文夏唱遊日本、文夏大相簿、文夏的禁歌等7大主題。



520開幕當天下午兩點特別安排「寶島歌王懷念金曲音樂會」，邀請陳明章、黃連煜、謝銘祐、文香演唱文夏膾炙人口的老歌。黃偉哲邀請所有愛護臺南文化、愛聽台南歌、喜歡文夏老師的市民朋友與外地朋友一起來聽歌並緬懷國寶歌王-文夏老師。