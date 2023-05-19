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中國-中亞峰會對壘G7　習近平：中亞國家主權及領土完整須得到維護

記者鄭思楠／綜合報導

中國與中亞5國峰會今（19）日在陝西西安舉行，國家主席習近平發表主旨講話，他提出「四點主張」、「四個堅持」、「八點建議」。他強調，世界需要一個穩定的、繁榮的、和諧的、聯通的中亞；中亞有基礎、有條件、有能力成為亞歐大陸重要的互聯互通樞紐，中亞國家主權、安全、獨立、領土完整必須得到維護。

根據《新華社》報導，對於建設一個什麼樣的中亞習近平提出「四點主張」，即世界需要一個穩定的、繁榮的、和諧的、聯通的中亞。

習近平進一步表示，中亞國家主權、安全、獨立、領土完整必須得到維護，中亞人民自主選擇的發展道路必須得到尊重，中亞地區致力於和平、和睦、安寧的努力必須得到支持；世界需要一個和諧的中亞，兄弟情誼勝過一切財富。民族衝突、宗教紛爭、文化隔閡不是中亞的主調，團結、包容、和睦才是中亞人民的追求。任何人都無權在中亞製造不和、對立，更不應該從中謀取政治私利。

▲▼習近平,中亞峰會。（圖／新華社）

▲中亞峰會登場。（圖／新華社）

就如何建設中國—中亞命運共同體習近平提出「四個堅持」。這四個堅持是堅持守望相助、堅持共同發展、堅持普遍安全、堅持世代友好。

他指出，在涉及主權、獨立、民族尊嚴、長遠發展等核心利益問題上，始終給予彼此明確、有力支持，攜手建設一個守望相助、團結互信的共同體；要繼續在共建「一帶一路」合作方面走在前列，推動落實全球發展倡議，充分釋放經貿、產能、能源、交通等傳統合作潛力，要共同踐行全球安全倡議，堅決反對外部勢力干涉地區國家內政、策動「顏色革命」，保持對「三股勢力」零容忍，著力破解地區安全困境，攜手建設一個遠離衝突、永沐和平的共同體。

習近平還對中國同中亞國家合作提出「八點建議」。八點合作建議涉及領域廣泛，範圍涵蓋加強機制建設、拓展經貿關係、深化互聯互通、擴大能源合作、推進綠色創新、提升發展能力、加強文明對話，以及維護地區和平等。

▲▼習近平,中亞峰會。（圖／新華社）

▲習近平夫婦歡迎中亞五國領導人和夫人並集體合影。（圖／新華社）

今次是中國與中亞5國建交31年來，6國元首首次舉辦實體峰會。中亞5國哈薩克，吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克的總統均與會。

此前，習近平分別與中亞五國元首進行雙邊會談，簽署多領域雙邊合作文件，據報為今天的集體會議奠定基礎。習近平表示，峰會一定會內容豐富、成果豐碩，開啟中國－中亞合作新時代。

與此同時，G7廣島峰會19日至21日正式登場，G7國家包括美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本，歐盟為非正式成員。屆時各國領袖將發表聯合聲明，目前具體框架與重點也已經出爐，會明確提到「基於法律強化自由且開放的國際秩序」，藉此牽制中俄的霸權行為。

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