李遠哲1句話成「國民黨最強牌」　郭正亮：卡在侯友宜

記者黃翊婷／綜合報導

前中研院院長李遠哲去年批評總統蔡英文做不到「2050淨零轉型」，掀起各界熱議。前立委郭正亮認為，能源政策是國民黨今年最好打的牌，這不只關係到核電，還有缺電、電價漲價，比兩岸牌好打太多了，但就卡在侯友宜對核電的主張。

▲國民黨中常會徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

鴻海創辦人郭台銘在爭取國民黨提名時，曾提出「高雄應在半屏山設小型核能發電站」的政見，掀起各界熱議。當時，新北市長侯友宜表示，「沒有核安就沒有核電」，核安、核廢料要做好，才能考慮要不要核電，核廢料怎麼解決、中央面對核廢料要怎麼做好妥適處理，這些都必須好好面對，核安的問題才是最大的挑戰。

郭正亮在17日播出的政論節目「綠也掀桌」中提到，能源政策本來是國民黨這次大利多的牌，但就卡在侯友宜對核電的主張，核電這個問題郭台銘已經表態，那侯友宜要怎麼辦，「你當了總統候選人，你還能夠用儲存槽居民要同意這種邏輯嗎？」

郭正亮分析，能源牌比兩岸牌更容易打，因為兩岸很複雜，還牽涉到美國的態度、愛台人士等等，會有一些綁手綁腳，能源則完全不會，「而且現在台灣支持核能的有超過50％，你完全可以放手去打。」

「我認為能源牌是國民黨今年最好打的牌。」郭正亮說，這個不只關係到核電問題，還包含缺電，綠電做到現在不到10％，2025年要達到20％，絕對銜接不上，第三個就是電價一定會漲，「太好打了。」