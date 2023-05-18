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大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

（圖／氣象局）

▲今晨已出現零星水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（18日）越晚雨越大！中央氣象局預報員林定宜提醒，今晚到周五西半部、東北部易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率；周五、周六鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，又以周五降雨最明顯。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

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（圖／氣象局）

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天天氣開始不穩定，鋒面逐漸接近，清晨至上午中南部有零星降雨，其他地區仍為多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨；晚間到深夜鋒面更靠近時，降雨更明顯，西半部將轉為有陣雨或雷雨，西半部、東北部易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。

林定宜說，今日台灣仍在鋒面前方西南風環境中，各地高溫普遍為33至36度，其中大台北、桃園、台南、花蓮、台東氣溫更高一些，且東南部有焚風發生的機率，皆可能來到36度以上。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜表示，周五、周六鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，又以周五降雨最明顯，鋒面可能有中尺度對流系統發展，西半部、東北部易有短延時強降雨，並有局部大雨機率；周六下半天降雨慢慢趨緩。

林定宜分析，周日轉西南風，中南部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；下周一另道鋒面接近，西半部有局部短暫陣雨，其他地區也有零星降雨；下周二鋒面影響，各地有短暫陣雨；下周三鋒面逐漸遠離，南部仍零星短暫陣雨。

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