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今變天！　大雨、強風、雷擊要來了

（圖／氣象局）

▲周五白天雨區預報圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

越晚雨越大！天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天（18日）提醒，今日晚間起至周五白天天氣最不穩定，容易伴隨著大雨、強陣風、雷擊等劇烈天氣現象，外出務必提高警覺。

林孝儒指出，隨著目前建立於中國沿岸一帶的鋒面逐漸南下靠近，台灣附近雲量逐漸增多，各地晴轉多雲或陰的天氣，且西南風將更為增強，氣溫也會有所提升，普遍高溫都在30度以上。

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（圖／氣象局）

▲▼今晨起陸續有水氣移入。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林孝儒說，今晨桃園至台中一帶已受些鋒前雲系影響，有短暫雷陣雨發生；白天起海峽上都將是容易有鋒前的零星對流發展後移入，為西部帶來局部短暫雷陣雨，尤其是中北部一帶會隨時間越發頻繁些；另外，午後山區也會有局部熱對流發展帶來短暫雷陣雨，整體天氣是逐漸更不穩定。

林孝儒提到，周五白天起鋒面移入，各地降雨區域更為擴大，都有短暫雷陣雨機會，尤其中北部相對更容易有較旺盛的對流發展，帶來短時強降雨，也請留意雷擊機率；晚間至入夜整體降雨將會隨著鋒面減弱而減緩些，鋒面上所發展的對流降雨影響區域逐漸減少。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林孝儒提醒，今晚至周五白天天氣最不穩定，容易伴隨著大雨、強陣風、雷擊等劇烈天氣現象，請外出時務必提高警覺了。

林孝儒表示，周末這波鋒面減弱遠離後轉西南風環境，清晨前後轉為迎風面的中南部有些零星陣雨機會，而午後受熱力作用影響，山區也容易有短暫陣雨或雷雨發生，甚至有機會影響北部及東部的平地，但通常傍晚後就會隨著熱力減弱，對流就會消散。

林孝儒指出，下周一又是一個鋒面快速通過，各地再度轉雨的節奏，這波鋒面通過再更快一些，但預期中北部還是有較大雨勢發生機會；下周二就轉為東北風環境，由於仍有些鋒面殘存雲系影響，南台灣持續有短暫陣雨，基本上要到下周三各地天氣才會回歸穩定。

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