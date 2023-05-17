全台雷雨！　明變天影響最劇地區曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天（17日）表示，周四鋒面南下靠近，晚起北部及西部有短暫陣雨或偶雷雨發生；周五受鋒面移入影響，白天起各地降雨增多，將容易激發對流發展，帶來短暫雷陣雨，又以西半部影響最多。

林孝儒指出，今天受偏南至西南風影響，西部為晴時多雲，東部多雲時晴，白天氣溫依舊悶熱，而午後山區受些熱對流發展有些短暫陣雨機會。



林孝儒說，周四起由於中國華南一帶，將再度有鋒面系統建立南下靠近，因此台灣附近的西南風將會增強外，雲量也會增多轉多雲天氣，大氣狀態也會逐漸變得較不穩定，清晨前後南高屏有些零星短暫陣雨外，午後各地山區亦有短暫陣雨或雷雨機會。

▼周四起變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



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林孝儒分析，周四晚間至周五早晨前隨著鋒面更為靠近，北部及西部將陸續受到鋒前雲系影響，有短暫陣雨或偶雷雨發生；周五受到鋒面移入影響，白天起各地降雨增多，雖然說鋒面本身結構不是很強，但通常這樣的鋒面不穩定環境通過時，將容易激發對流發展，帶來短暫雷陣雨。

林孝儒提醒，降雨影響最多的西半部，尤其雷雨發生時多會伴隨較顯著雨勢，大概要到晚間之後，各地降雨才會隨著鋒面減弱而逐漸減緩；周末鋒面就會減弱遠離轉西南風環境，由於水氣還是比較多，各地以多雲天氣為主，午後山區有短暫陣雨或雷雨，夜間至清晨轉為迎風面的中南部沿海至平地，也有些短暫陣雨機會。

林孝儒表示，目前來看，下周一、下周二又是一個鋒面靠近到通過的不穩定環境影響，各地都容易有降雨發生；周四起至下周二分別有兩波鋒面通過影響，外出活動務必攜帶雨具、留意雷雨天氣。