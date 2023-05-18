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今晚變天！明雨彈最猛「炸成紅番薯」　連濕6天放晴空檔曝

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲菲律賓東方海面低壓發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日白天氣溫可達36度以上，不過今晚到明日受到鋒面影響，各地天氣轉差，尤其明天雨勢最為明顯，各地嚴防短延時強降雨或局部大雨，明晚到周六清晨降雨較緩和，周六受到熱力作用，午後中南部有明顯雨勢，周日則受西南風影響，中南部仍有雨，北部、東半部則是局部陣雨，下周一、二又有另一波鋒面影響。

氣象局預報員李孟軒表示，今日清晨鋒面逐漸接近，因台灣位於鋒面前端暖區，因此白天各地氣溫高，均有33度以上，台北市、新北市、台東縣地區，桃園市、台南市近山區或河谷、花蓮縣縱谷可達36度以上。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼今日天氣炎熱，晚上天氣不穩定。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

今晚鋒面南下，西半部、東北部降雨機率提高，明日白天雨勢最明顯，鋒面將由北往南移動，各地嚴防短延時強降雨或局部大雨，明晚到周六清晨為降雨空檔，雨勢會比較緩和。

周六鋒面在台灣附近，白天天氣不穩定，午後受到熱力作用影響，中南部將有明顯雨勢。周日西南風影響，中南部有局部短暫陣雨，午後北部、東半部有局部陣雨。下周一、二受到另一波鋒面影響，西半部雨量增加。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

明日鋒面開始影響，各地轉雨，氣溫也會下降，周六開始溫度逐日回升，但周二鋒面通過以後將帶來東北風，北部、東半部溫度下降。因這兩波鋒面都是移動性鋒面，雨量累積不到非常多，因此對水庫的幫助有限。

此外，美國預測模式顯示，兩周後台灣南方海上將出現「颱風排排站」的狀況，李孟軒表示，此預測可信度低，但目前菲律賓東方海面確實有低壓正在發展中，是否會增強為颱風，還要再觀察兩天左右。

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