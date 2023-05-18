桃園中福鎘污染農地復耕無望　市議員張桂綿：籲請土地活化

▲桃園中福鎘污染農地復耕無望，市議員張桂綿籲請土地活化。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民國66年桃園市蘆竹中福地區，爆發鎘污染事件，經過長期整治後解除列管，但仍然無法達到農用標準，市議員張桂綿17日於市議會市政總質詢，為農民請命，希望市府盤點無法復耕土地並予活化運用，建議把市府遷移當地。市長張善政表示，如確實無法農用，就可考慮作其他用途。

張桂綿表示，從71年到77年市政府針對鎘汙染區域農地，劃定休耕地區，總計面積約為83公頃，目前此區全部解除列管，但問題還是存在，因實際上目前還是無法復耕，大片土地雜草叢生。

當地汙染整治後，不但夾雜大量石塊，紅火蟻遍地肆虐，土壤肥沃力遭受嚴重破壞，除了翻土整地困難，土質也影響農作物生長及生產力，另外原有灌溉水路40年多已經破壞，無法蓄水種植，也沒辦法繼續耕種。

張桂綿說，最大的問題是污染區強制休耕期間，政府每年每公頃核給專案補助9萬元，解除列管後將取消特別補助金，因全年兩期均無法復耕，不符合領取休耕獎勵金標準，導致受害農民農作物減損補助兩頭空。遺憾的是，污染區長期管制耕作超過40年，第一代老農均已年邁或日漸凋零，第二代離農已久。後繼無農耕人力，也因無法取得農用證明，衍生土地相關問題。

張桂綿指出，土壤雖然已經整治，但是還是無法達到農用標準，市府應該再造土地資源的永續性，讓受害的農民們不至於成為工業汙染下的犧牲者。

為了兩全其美，張桂綿建議，請農業局盤點無法復耕土地，並協調環保局、地政局及農田水利署等單位，就現況提供必要的協助與輔導，達到農地農用目標。市府也應從長遠宏觀角度思考，在污染的農地維持低度使用，是否符合經濟發展的需求。

張桂綿建議，市府可以結合都市計畫，將這些受污染土地調整或變更使用，讓土地再活化運用，因中福位在桃園市中心點，南、北區等距距離，市府行政園區也可以考慮遷移當地。市長張善政表示，他會請環保局確認，當地是否還有農作可能性，如果不行，就會考慮作其他的用途。

環保局長陳世偉指出，中福鎘污染農地，112年底已全部解列，桃園市中福鎘污染土地，不建議農作物使用。