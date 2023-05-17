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桃園千人浴佛-愛心慈善音樂會　5／21蘆竹區光明河濱公園登場

▲桃園千人浴佛-愛心慈善音樂會5/21蘆竹區光明河濱公園登場

▲桃園千人浴佛-愛心慈善音樂會5/21蘆竹區光明河濱公園登場。（圖／謝誱澐提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接農曆4月8日佛誕節並弘揚孝道，中華佛教廣願福慧協會於5月21日上午10點，假蘆竹區光明河濱公園舉辦「千人浴佛-愛心慈善音樂會」。協會理事長表示：舉辦愛心慈善音樂會期淨化人心，加上適逢佛曆3050年佛誕，結合5月母親節感恩的節日，廣邀大眾參與善舉，誘發菩提心。

本次活動，由蘆竹南崁地區12個地方里長及社區發展協會，帶領里民熱心協助各項志工服務，並設有防汛、反詐騙、節能減碳、身心障礙社會福利等宣導，各項高水準的精彩表演，皆由地方團體積極贊助。

▲桃園千人浴佛-愛心慈善音樂會5/21蘆竹區光明河濱公園登場

另外，世界旗袍文化協會列隊佛前獻供，夏之樂弦樂團演奏、志玄文教金會帶來敦煌禪舞等…，並集結來自全省各地發心參與公益市集的蔬食攤商們，集大眾之願心與願力，與現場上千名信眾及參與者，共同成就這場歡喜、感恩又別具意義的浴佛愛心慈善音樂會。

▲桃園千人浴佛-愛心慈善音樂會5/21蘆竹區光明河濱公園登場

▲中華佛教廣願福慧協會、南崁廣覺精舍見石法師拜會桃園市議會議長邱奕勝。（圖／桃園市議會提供）

中華佛教廣願福慧協會表示，為舉辦這場「千人浴佛-愛心慈善音樂會」，該會核心成員亦偕同南崁廣覺精舍見石法師拜會桃園市議會，獲議長邱奕勝全力支持，肯定佛教信仰扮演著安定人心的重要角色。

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