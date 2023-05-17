▲龍潭到台北通勤族等嘸公車！市議員徐玉樹籲市府租用遊覽車。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭區到新北土城捷運永寧站709公車，因業者欠缺司機，導致乘客動輒枯等4、5班，耗時1個小時以上才能擠上車，市議員徐玉樹17日於市議會市政總質詢為通勤的鄉親抱屈，要求立即改善。交通局長張新福同意以租用遊覽車方式協助疏運旅客。

徐玉樹表示，雙北已經朝向3鐵共構發展了，龍潭有很多鄉親想要改善交通狀況，卻是求助無門，龍潭沒有鐵路、沒有捷運、沒有高鐵，唯一到雙北的主要通勤工具就是709公車，但是搭車的通勤族卻必需面對每天缺班的痛苦，就算客運司機人力不足，也是全國性問題，不能讓709公車脫班。

▲龍潭到永寧709公車 乘客大排長龍的情形。（圖/市議員徐玉樹服務處提供）

龍潭到捷運永寧站行車時間約25分，很多到台北上班、上課的通勤族，每天上班、上學擠不上709公車，經常排隊等了4、5班車花了1個多小時卻上不了車，又因路途遙遠，擔心遲到，每個人心急如焚，但又遲遲得不到改善，對他們而言，擠公車成為一件非常煎熬的事情。

徐玉樹說，這些通勤族一大早就要起床等車，卻又上不了車，等到下班，回程枯等的情況還是一樣，他們歸心似箭，但是還是要耗費時間等待，甚至在永寧站出現轉了好幾圈的排隊人潮，蔚為奇觀，對龍潭通勤族真是情何以堪。

「不能因客運司機不夠，就讓民眾排隊候車超過1小時」。徐玉樹認為，這不是解決問題的理由及方法，交通局長張新福答詢表示，目前龍潭至永寧站路線由指南及統聯兩家客運營運，針對乘客上不了車的問題，已請指南客運尖峰時段加開兩班車，五月底再視情況加班。

徐玉樹對張局長的答覆並不滿意，希望交通局不要用嘗試性方式解決問題，龍潭通勤永寧的問題不能再等，要求立即改善，在徐玉樹的堅持之下，局長張新福同意租用遊覽車，把「流浪」新北市土城捷運永寧站的通勤族接回桃園。