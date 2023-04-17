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一堆人口罩不敢脫！他曝「北捷1現象」很難改變了　全場點頭

▲口罩禁令再鬆綁，直擊首日捷運通勤狀況，大多數人仍口罩戴緊緊。（圖／記者戴若涵攝，下同）

▲直擊首日捷運通勤狀況，多數人仍口罩戴緊緊。（圖／記者戴若涵攝）

網搜小組／劉維榛報導

民眾搭乘大眾交通運輸工具，已不再強制戴口罩！一名網友驚呼，今（17）日一堆人搭捷運仍戴著口罩，讓他猛然想起，北捷明明已無規定，但多數人搭手扶梯時，會出現「站立者靠右側、通行者走左側」的自律景象，如今口罩也不再強制佩戴，讓原PO好奇拋問「是不是未來戴口罩也變成一種文化，很難改變了？」

《ETtoday新聞雲》記者直擊，今起搭車不必強制戴口罩，但大部分民眾仍選擇戴緊緊防護，更有上班族坦言「不戴口罩感覺怪怪的，還是會有點怕傳染！」

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對此，一名網友在PTT以「戴口罩是不是跟捷運站右邊一樣啊」為標題表示，由於北捷多年前曾宣導搭乘電扶梯靠左側通行，而多數民眾也早已習慣此作法，「雖然左邊也可以站啦，不過99%的人都站右邊吧。」

▲口罩禁令再鬆綁，直擊首日捷運通勤狀況，大多數人仍口罩戴緊緊。（圖／記者戴若涵攝，下同）

▲原PO認為，戴口罩與搭手扶梯靠右站立，大家似乎已養成習慣了。（圖／記者戴若涵攝）

轉眼間，民眾戴口罩已3年時間，讓原PO好奇拋問，儘管口罩令已鬆綁，但多數人仍繼續戴口罩，「是不是未來戴口罩也變成一種文化，很難改變了？」

底下網友熱議，「4（是）～鬼島文化」、「可以遮醜」、「其實這習慣不錯，捷運一堆大聲咳嗽、打噴嚏不遮的」、「車廂擠一點的話，都常常聞到口水味」、「聽到旁邊有人一直咳，感覺自己快確診了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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