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跟上潮流腳步！「搭捷運、公車」資訊一把抓　教你Hold住時尚

▲跟上潮流腳步！「搭捷運、公車」資訊一把抓，教你Hold住時尚。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

▲搭乘捷運、公車時，抬頭就能把時尚資訊一把抓。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

大安森林公園旁邊的公車亭，搖身一變，變成快樂兒童餐，人來人往的南京敦化公車亭，則化身商品櫥窗，讓民眾等公車時，還可以順便逛街，讓不少民眾直呼好特別！

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大安森林公園旁的公車亭，變成快樂兒童餐。

抬頭一看，超大的田馥甄映入眼簾，外牆上的Uber Eats廣告氣勢十足，這股氣勢更延續到捷運站內，你需要的Uber Eats (應該)都點的到，超洗腦的創意廣告，成功抓住通勤族的目光。

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼Uber Eats超洗腦的創意廣告，成功抓住通勤族的目光。

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

而致力運動舒緩、居家舒緩產品的火星計畫，更是超前部署，讓每個搭乘手扶梯的人，都能看到最新的母親節活動，火星計劃行銷業務王泳麒表示，「火星計畫主打按摩舒緩產品，今年公司擴大宣傳力度，在線上線下舉辦大量的行銷活動，特別與東森新媒體合作捷運廣告的曝光，讓大家在通勤的時間，可以獲得第一手的母親節資訊，現在在火星計畫官網輸入MRT折扣碼，就享有全品項9折優惠」。

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼火星計畫行銷業務王泳麒表示，在火星計畫官網輸入MRT折扣碼，就享有全品項9折優惠。

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

走進捷運車廂，滿滿繽紛可愛的OOHA迎接你，檸檬蜂蜜新上市由帥氣的韋禮安代言，搭上繽紛列車，不僅心情變好，還可以掃碼暢玩濾鏡，而踏進這節車廂，彷彿讓人幻化成電影角色，超級瑪利歐就在你身邊，手拉環直接變成問號磚塊，讓影迷湧現滿滿回憶。

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼踏進這節車廂，彷彿讓人幻化成電影角色，超級瑪利歐就在你身邊。

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

從板南線轉乘到文湖線時，滿版的DIOR 「迪奧癮誘唇膏」攻佔通勤族的目光，由字母所組成的浮雕綴飾，讓整支唇膏詮釋出最炙熱的時尚感；想要成為時尚達人，時尚配件更是不能少，拿著超亮眼的紅米Note 12 Series，跟著王一博帥一波，再搭配Ralph Lauren經典美式生活風格，穿出低調奢華的時尚風格，整個人時尚值爆棚。

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

▲從板南線轉乘到文湖線時，滿版的DIOR 「迪奧癮誘唇膏」攻佔通勤族的目光。

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Ralph Lauren經典美式生活風格，穿出低調奢華的時尚風格。

走在台北車站捷運裡，彷彿沿途乘坐「星穹列車」，體驗銀河間光怪陸離的奇異景緻 ，而讓許多玩家期待已久的2億人手遊《旅遊大亨2：Meta World》來了，經典大富翁桌遊加上全新元宇宙房產，全新玩法趣味雙倍，讓玩家玩得更過癮。

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

▲許多玩家期待已久的2億人手遊《旅遊大亨2：Meta World》來了，全新玩法趣味雙倍。

對於不少首購族來說，捷運宅就是最佳首選，三重指標大案「都廳大院」， 在捷運先嗇宮站，到站就到家。搭乘捷運和公車時不要再當低頭族，抬頭就能跟上潮流腳步，享受視覺新饗宴，不錯過任何最新資訊。

▼搭車時享受視覺新饗宴，不錯過任何最新資訊。

▲捷運燈箱廣告。（圖／記者劉亮亨攝）

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