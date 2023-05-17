▲催生桃園市立醫院落腳平鎮，市議員陳韋曄籲市府重新規劃檢討。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員陳韋曄17日於市議會市政總質詢指出，桃園的醫療資源太少、沒有跟上目前城市發展的速度，近三年來每年都有約四分之一的人口至雙北就醫，主因在於桃園缺乏像雙北區域型的市立聯合醫院，所以桃園的公立醫療量能陷入失衡的狀態。

陳韋曄要求增設市立醫院並優先以平鎮來規劃，因為平鎮為桃園第三大人口區，可是完全沒有一間公立醫院，並積極催生桃園公立聯合醫院體系。陳韋曄並秀出呂玉玲立法委員質詢行政院長片段表示：只要桃園市政府願意推動市立醫院，中央會全力幫忙。

陳韋曄接著就鐵路地下化相關議題質詢，指出老街溪鐵道橋已有130 年歷史，建議市府要完整的保存。陳韋曄再指出鐵路地下化仍未解決66橋下道路塞車問題、並且分析目前選定的平鎮車站位址周遭公共運輸、停車規劃、城市發展等諸多問題，希望鐵路地下化延伸到楊梅，或是另外找站址設立平鎮大車站，以更完善的交通規劃納入平鎮及南桃園未來城市願景！

陳韋曄認為平鎮需要規劃完整的平鎮行政園區，以環南路及中豐路附近的都市計畫說明非常適合推動新平鎮行政園區，並且提出建議：南勢綜合行政大樓分棟建設於新的行政園區，降低建設經費以順利招標動工。

陳韋曄議員再關心廣北停車場建置公車轉運站的BOT案，因為目前仍然沒有廠商投標意願，建議擴大建設立體化並且將各項利多因素納入招標條件，並且提出BOT方案最後如果還是沒辦法定案，建議考慮在長安貨物轉運中心 這個地方選址來蓋！

最後陳韋曄議員關心免費校園營養午餐，因為原物料食材成本持續上漲，建議從112 學年度起國中小營養午餐提高補助，現場即獲得張善政市長的認同，並說明112學年度起會每餐提高3元。